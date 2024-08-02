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СМИ: группировка GSIM заявила, что взяла в заложники двух россиян в Нигере

СМИ: группировка GSIM заявила, что взяла в заложники двух россиян в Нигере - РИА Новости, 03.08.2024

СМИ: группировка GSIM заявила, что взяла в заложники двух россиян в Нигере

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) опубликовала видео, в котором утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера, передает агентство РИА Новости, 03.08.2024

2024-08-02T23:13

2024-08-02T23:13

2024-08-03T02:26

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM) опубликовала видео, в котором утверждает, что взяла в заложники двух россиян на юго-западе Нигера, передает агентство Франс Пресс. "В пятницу группа, связанная с "Аль-Каидой"* в Нигере, опубликовала видео, в котором двое мужчин, назвавшихся русскими, заявили, что их похитили в Мбанге, на юго-западе страны", — говорится в публикации.По данным СМИ, один из мужчин на видео назвался геологом по имени "Юрит". Он заявил, что родился в России, но жил на Украине. Второй, "Грег", рассказал, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать в российской компании.* Запрещенная в России террористическая группировка.

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в мире, нигер, россия, украина, аль-каида