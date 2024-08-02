https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963775125.html

В Белоруссии задержали четверых граждан Латвии

В Белоруссии задержали четверых граждан Латвии - РИА Новости, 02.08.2024

В Белоруссии задержали четверых граждан Латвии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержаны четверо граждан Латвии из-за наркотиков. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T20:34

2024-08-02T20:34

2024-08-02T20:35

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гомельская область

александр лукашенко

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МИНСК, 2 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в Белоруссии задержаны четверо граждан Латвии из-за наркотиков. "Говорят (в интернете – ред.): арестовали четырех латышей. И все (за рубежом - ред.) взвыли: "Вот, он установил безвизовый режим, чтобы наших людей арестовывать!" Конечно, меня это (данная ситуация – ред.) беспокоит, поручил разобраться. Оказывается, наркотики привезли… У нас наркота неприемлема", - рассказал Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Гомельской области, комментируя информацию интернет-ресурсов о задержании в Белоруссии компании латышей, приехавших на машине на музыкальный фестиваль. Видеофрагмент беседы опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул Первого". "И то: не посадили их, как обычно, а отпустили. Они в гостинице поселились, экспертизу мы заказали, чтобы показать, что это за наркотик. Марихуана. Ну куда вы везете? Мы с ними по-человечески. Я даже удивился, что наша милиция с ними так возится. Привели их в райотдел, они стали отказываться, а потом говорят: "На этой машине ездили те, кто курил наркотики". Так чего вы к нам на этой машине приехали и обижаетесь? Мы никого не обидим, особенно гостей. Белорусы такие люди. Но наркотики нам не возите", - сказал глава государства. "Приезжайте к нам - мы вам тут сто грамм нальем, но без наркотиков", - добавил Лукашенко.Как рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1", 26 июля в Белоруссию из Латвии въехали на машине три девушки и молодой человек – граждане Латвии, которые направлялись на фестиваль в Браслав. Во время досмотра автомобиля белорусские пограничники обнаружили в нише между задним сидением и порогом небольшой пакет, предположительно, с наркотиком. Наркотик учуяла и служебная собака. Молодые люди стали отрицать, что вещество принадлежит им. По данным телеканала, молодой человек предположил, что пакет обронил знакомый, которого он подвозил накануне.Как отметили в эфире телеканала, экспертиза показала, что найденное вещество – марихуана, весом 0,82 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконном провозе через госграницу наркотиков группой лиц, ведутся следственные действия. В настоящее время, после трех суток в следственном изоляторе, молодые люди находятся под подпиской о невыезде в гостинице в Полоцке, к ним приехали родственники.

https://ria.ru/20240118/zaderzhanie-1922229102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, здоровье - общество, белоруссия, латвия, гомельская область, александр лукашенко