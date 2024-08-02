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В Астрахани по делу о гибели ребенка задержали главу управляющей компании

В Астрахани по делу о гибели ребенка задержали главу управляющей компании - РИА Новости, 02.08.2024

В Астрахани по делу о гибели ребенка задержали главу управляющей компании

Правоохранители задержали генерального директора управляющей компании в Астрахани в рамках дела о гибели ребенка, на которого на детской площадке упало дерево,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:10

2024-08-02T16:21

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали генерального директора управляющей компании в Астрахани в рамках дела о гибели ребенка, на которого на детской площадке упало дерево, сообщило СУСК России по Астраханской области. "Продолжается расследование уголовного дела по факту гибели ребенка в результате падения дерева. В рамках расследования уголовного дела задержан генеральный директор ООО "УК Индиго 1", обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении. По версии следствия, генеральный директор управляющей компании знал о том, что около одного из домов на улице Куликова в Астрахани есть деревья, представляющие угрозу для жизни и здоровья, но не обеспечил их обрезку и вырубку. Это привело к тому, что днем 30 апреля 2024 года из-за сильного порыва ветра дерево упало на детскую площадку, на которой играли дети. В результате семилетняя девочка скончалась в больнице, еще один ребенок получил гематомы и ссадины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20240620/moskva-1954265118.html

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происшествия, астрахань, россия, астраханская область