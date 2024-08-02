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Четырех ростовчан задержали за причастность к мошенническим колл-центрам - РИА Новости, 02.08.2024
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12:45 02.08.2024 (обновлено: 12:48 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/zaderzhanie-1963652886.html
Четырех ростовчан задержали за причастность к мошенническим колл-центрам
Четырех ростовчан задержали за причастность к мошенническим колл-центрам - РИА Новости, 02.08.2024
Четырех ростовчан задержали за причастность к мошенническим колл-центрам
Силовики задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины, сообщает УФСБ России по Ростовской... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:45
2024-08-02T12:48
украина
происшествия
донецк (ростовская область)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины, сообщает УФСБ России по Ростовской области."Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержаны жители Ростова-на-Дону, которые обеспечивали работу так называемых SIM-банков, используемых украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам РФ", - говорится в сообщении.В ведомстве РИА Новости уточнили, что задержаны четверо подозреваемых.Силовики изъяли восемь SIM-банков, свыше 12 тысяч SIM-карт различных сотовых операторов. С помощью данных устройств с мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 тысяч звонков гражданам РФ, говорится в сообщении."Установлено 44 уголовных дела по статье 159 УК России "Мошенничество", возбужденных в различных регионах России. Общий ущерб от действий мошенников составил 25 миллионов рублей", - отмечается в пресс-релизе.Решается вопрос о привлечении задержанных в качестве пособников в совершении мошенничества, а также возбуждении дела по статье 210 УК России "Организация преступного сообщества".
https://ria.ru/20240725/moshenniki-1962001429.html
https://ria.ru/20240801/domodedovo-1963524626.html
украина
донецк (ростовская область)
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украина, происшествия, донецк (ростовская область)
Украина, Происшествия, Донецк (Ростовская область)
Четырех ростовчан задержали за причастность к мошенническим колл-центрам

Четырех ростовчан задержали за причастность к колл-центрам мошенников с Украины

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Силовики задержали четверых жителей Ростова-на-Дону, подозреваемых в обеспечении работы мошеннических кол-центров с Украины, сообщает УФСБ России по Ростовской области.
"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области задержаны жители Ростова-на-Дону, которые обеспечивали работу так называемых SIM-банков, используемых украинскими кол-центрами для мошеннических звонков гражданам РФ", - говорится в сообщении.
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В ведомстве РИА Новости уточнили, что задержаны четверо подозреваемых.
Силовики изъяли восемь SIM-банков, свыше 12 тысяч SIM-карт различных сотовых операторов. С помощью данных устройств с мая по июнь 2024 года было совершено свыше 400 тысяч звонков гражданам РФ, говорится в сообщении.
"Установлено 44 уголовных дела по статье 159 УК России "Мошенничество", возбужденных в различных регионах России. Общий ущерб от действий мошенников составил 25 миллионов рублей", - отмечается в пресс-релизе.
Решается вопрос о привлечении задержанных в качестве пособников в совершении мошенничества, а также возбуждении дела по статье 210 УК России "Организация преступного сообщества".
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