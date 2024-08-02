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МИД: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США - РИА Новости, 02.08.2024
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16:02 02.08.2024 (обновлено: 16:06 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/youtube-1963715997.html
МИД: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США
МИД: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США - РИА Новости, 02.08.2024
МИД: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США
Москва доводила до сведения международных организаций данные о нарушениях со стороны американских интернет-компаний принципов свободного доступа к информации,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:02
2024-08-02T16:06
россия
youtube
технологии
мария захарова
александр хинштейн
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Москва доводила до сведения международных организаций данные о нарушениях со стороны американских интернет-компаний принципов свободного доступа к информации, но они не услышали российскую сторону, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она напомнила, что в 2021 году Совфед в связи с нарушением свободы слова американскими интернет-компаниями дал ёмкую оценку политической цензуре со стороны США."Это заявление было доведено до сведения всех ведущих профильных международных организаций, отвечающих за соблюдение принципа свободного доступа к информации. К сожалению, оно осталось неуслышанным, как и предложение российских сенаторов о разработке международной конвенции, регулирующей деятельность крупнейших ИТ-гигантов", - сказала Захарова агентству.Она подчеркнула, что в МИД РФ ранее так же призывали к выработке международно-правовых норм, которые бы установили прозрачность политики модерации интернет-платформ.На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
https://ria.ru/20240802/mid-1963715741.html
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россия, youtube, технологии, мария захарова, александр хинштейн
Россия, YouTube, Технологии, Мария Захарова, Александр Хинштейн
МИД: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США

Захарова: Россия сообщала о нарушениях со стороны интернет-компаний из США

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг – РИА Новости. Москва доводила до сведения международных организаций данные о нарушениях со стороны американских интернет-компаний принципов свободного доступа к информации, но они не услышали российскую сторону, заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что в 2021 году Совфед в связи с нарушением свободы слова американскими интернет-компаниями дал ёмкую оценку политической цензуре со стороны США.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Есть много оснований для принятия мер в отношении YouTube, заявили в МИД
Вчера, 16:01
«
"Это заявление было доведено до сведения всех ведущих профильных международных организаций, отвечающих за соблюдение принципа свободного доступа к информации. К сожалению, оно осталось неуслышанным, как и предложение российских сенаторов о разработке международной конвенции, регулирующей деятельность крупнейших ИТ-гигантов", - сказала Захарова агентству.
Она подчеркнула, что в МИД РФ ранее так же призывали к выработке международно-правовых норм, которые бы установили прозрачность политики модерации интернет-платформ.
На прошлой неделе глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет.
Позже в Роскомнадзоре заявили РИА Новости, что основаниями для принятия мер в отношении YouTube являются неуважение к России и ее гражданам, а также многочисленные нарушения законодательства.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Песков рассказал, как работает YouTube у него на телефоне
1 августа, 12:40
 
РоссияYouTubeТехнологииМария ЗахароваАлександр Хинштейн
 
 
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