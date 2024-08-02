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Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья
Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья
В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:05
2024-08-02T18:05
2024-08-02T18:08
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода. В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча. Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства. Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), ягоды
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ягоды
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча.
Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства.
Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды
и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.