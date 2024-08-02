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Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
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Новости Подмосковья
 
18:05 02.08.2024 (обновлено: 18:08 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/yagody-1963748267.html
Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья
Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024
Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья
В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:05
2024-08-02T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода. В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча. Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства. Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.
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московская область (подмосковье), ягоды
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Ягоды

Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКонтейнер с клубникой
Контейнер с клубникой - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Контейнер с клубникой
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.
В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча.
Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства.
Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.
Сыр - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Ягоды
 
 
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