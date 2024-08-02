https://ria.ru/20240802/yagody-1963748267.html

Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья

Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья - РИА Новости, 02.08.2024

Более 300 тонн урожая ягод вырастили предприятия Подмосковья

В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:05

2024-08-02T18:05

2024-08-02T18:08

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

ягоды

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году подмосковные компании уже собрали 303 тонны урожая ягод, богатый состав которых позволяет пополнять запасы витаминов и микроэлементов, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода. В Подмосковье выращивают клубнику, которую также называют земляника садовая, малину, голубику, красную и черную смородину, вишню, землянику. Также встречаются жимолость, крыжовник и алыча. Разведением плодово-ягодных культур занимаются крупные агропредприятия и фермерские хозяйства. Специалисты Минсельхозпрода напоминают, что приобретать ягоды и фрукты нужно только в проверенных местах, так как качество продукции в точках несанкционированной торговли остается сомнительным и может навредить здоровью.

https://ria.ru/20240801/istra-1963425298.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), ягоды