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ВСУ обстреляли Волноваху словацкими ракетами - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:05 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vsu-1963733822.html
ВСУ обстреляли Волноваху словацкими ракетами
ВСУ обстреляли Волноваху словацкими ракетами - РИА Новости, 02.08.2024
ВСУ обстреляли Волноваху словацкими ракетами
Украинские войска в пятницу обстреляли Волноваху ракетами, произведенными в Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:05
2024-08-02T17:05
специальная военная операция на украине
волноваха
донецкая народная республика
словакия
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Волноваху ракетами, произведенными в Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате которого погиб мирный житель. Представительство позже сообщило, что в результате обстрела также пострадала пожилая женщина. Обстрел пришелся по центру города, один из снарядов полностью разрушил дом. Еще не менее десятка домов повреждены. Отмечается, что атака осуществлялась исключительно по жилому сектору Волновахи. "На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО (реактивной системы залпового огня - ред.) производства Словакии калибром 122 миллиметра, ракета шрапнельная", - заявил представитель СЦКК в видеосообщении ведомства. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волноваха
донецкая народная республика
словакия
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волноваха, донецкая народная республика, словакия, сцкк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Словакия, СЦКК, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли Волноваху словацкими ракетами

Украинские войска обстреляли Волноваху ракетами производства Словакии

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Осколки снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Украинские войска в пятницу обстреляли Волноваху ракетами, произведенными в Словакии, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате которого погиб мирный житель. Представительство позже сообщило, что в результате обстрела также пострадала пожилая женщина. Обстрел пришелся по центру города, один из снарядов полностью разрушил дом. Еще не менее десятка домов повреждены.
Отмечается, что атака осуществлялась исключительно по жилому сектору Волновахи.
"На месте происшествия представителями ДНР в СЦКК обнаружены соответствующие осколки. Обстрел велся, предположительно, с применением РСЗО (реактивной системы залпового огня - ред.) производства Словакии калибром 122 миллиметра, ракета шрапнельная", - заявил представитель СЦКК в видеосообщении ведомства.
Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВолновахаДонецкая Народная РеспубликаСловакияСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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