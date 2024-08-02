https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html

На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"

На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя" - РИА Новости, 02.08.2024

На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"

В этом году в сельских школах Вологодской области планируют заполнить 33 вакантные должности по федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:29

2024-08-02T19:29

2024-08-02T19:29

вологодская область

георгий филимонов

учителя

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году в сельских школах Вологодской области планируют заполнить 33 вакантные должности по федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, в рамках регионального проекта "Земский специалист" программы врио губернатора Георгия Филимонова "Стратегия 2.0" планируют привлечь еще 25 учителей. "Региональная инициатива устанавливает единовременную выплату в размере до 1 миллиона рублей учителям для приобретения или строительства жилья при трудоустройстве в сельские школы в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2029 года. При этом специалисты не должны ранее состоять в трудовых отношениях с образовательными организациями Вологодской области, либо с момента расторжения трудового договора по должности "учитель" должно пройти более года", – напомнил врио губернатора Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Для ее получения педагогу необходимо будет заключить трудовой договор на неопределенный срок по основному месту работы о выполнении работы по должности "учитель", включенной в утвержденный Перечень вакантных должностей сельских школ, с преподавательской нагрузкой не менее 18 часов в неделю.

https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

георгий филимонов, учителя