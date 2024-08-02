Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя" - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка - РИА Новости, 1920, 08.04.2019
Вологодская область
 
19:29 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vologodchina-1963760981.html
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя" - РИА Новости, 02.08.2024
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"
В этом году в сельских школах Вологодской области планируют заполнить 33 вакантные должности по федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:29
2024-08-02T19:29
вологодская область
георгий филимонов
учителя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963765539_0:44:1200:719_1920x0_80_0_0_1dcaddd7f1c721098a58b8b9fc5f283a.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году в сельских школах Вологодской области планируют заполнить 33 вакантные должности по федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба регионального правительства. Кроме того, в рамках регионального проекта "Земский специалист" программы врио губернатора Георгия Филимонова "Стратегия 2.0" планируют привлечь еще 25 учителей. "Региональная инициатива устанавливает единовременную выплату в размере до 1 миллиона рублей учителям для приобретения или строительства жилья при трудоустройстве в сельские школы в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2029 года. При этом специалисты не должны ранее состоять в трудовых отношениях с образовательными организациями Вологодской области, либо с момента расторжения трудового договора по должности "учитель" должно пройти более года", – напомнил врио губернатора Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба. Для ее получения педагогу необходимо будет заключить трудовой договор на неопределенный срок по основному месту работы о выполнении работы по должности "учитель", включенной в утвержденный Перечень вакантных должностей сельских школ, с преподавательской нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
https://ria.ru/20240726/obekty-1962255561.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963765539_140:0:1200:795_1920x0_80_0_0_544091d9461944699db21a13a8cd0661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
георгий филимонов, учителя
Вологодская область, Георгий Филимонов, учителя

На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"

© Фото : Департамент образования Вологодской областиНа Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках Земского учителя - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : Департамент образования Вологодской области
На Вологодчине планируют заполнить 33 должности в рамках "Земского учителя"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В этом году в сельских школах Вологодской области планируют заполнить 33 вакантные должности по федеральной программе "Земский учитель", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Кроме того, в рамках регионального проекта "Земский специалист" программы врио губернатора Георгия Филимонова "Стратегия 2.0" планируют привлечь еще 25 учителей.
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов инспектируют строительные объекты региона - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
В Вологодской области строят и реконструируют более 800 объектов
26 июля, 19:20
"Региональная инициатива устанавливает единовременную выплату в размере до 1 миллиона рублей учителям для приобретения или строительства жилья при трудоустройстве в сельские школы в период с 1 июля 2024 года по 31 декабря 2029 года. При этом специалисты не должны ранее состоять в трудовых отношениях с образовательными организациями Вологодской области, либо с момента расторжения трудового договора по должности "учитель" должно пройти более года", – напомнил врио губернатора Георгий Филимонов, его слова приводит пресс-служба.
Для ее получения педагогу необходимо будет заключить трудовой договор на неопределенный срок по основному месту работы о выполнении работы по должности "учитель", включенной в утвержденный Перечень вакантных должностей сельских школ, с преподавательской нагрузкой не менее 18 часов в неделю.
 
Вологодская областьГеоргий Филимоновучителя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала