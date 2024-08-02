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При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина
При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 02.08.2024
При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина получила ранения в результате ракетного обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:48
2024-08-02T15:48
2024-08-02T15:48
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате ракетного обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате которого погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом и еще не менее десятка домов получили повреждения. "Населенный пункт Волноваха: по улице Ленина погиб мужчина 1948 года рождения, ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 10.35 выпустили пять ракет из РСЗО по Волновахе. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина
При обстреле Волновахи со стороны ВСУ ранения получила пожилая женщина