https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963712476.html

При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина

При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 02.08.2024

При обстреле Волновахи пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина получила ранения в результате ракетного обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:48

2024-08-02T15:48

2024-08-02T15:48

специальная военная операция на украине

волноваха

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 авг - РИА Новости. Пожилая женщина получила ранения в результате ракетного обстрела Волновахи в ДНР украинскими войсками, сообщило в Telegram-канале представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе, в результате которого погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом и еще не менее десятка домов получили повреждения. "Населенный пункт Волноваха: по улице Ленина погиб мужчина 1948 года рождения, ранена женщина 1955 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Представительство ранее сообщало, что ВСУ в 10.35 выпустили пять ракет из РСЗО по Волновахе. Волноваха - районный город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

волноваха

донецкая народная республика

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волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия