https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963667760.html

При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель

При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024

При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель

Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T13:21

2024-08-02T13:21

2024-08-02T13:21

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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ВОЛНОВАХА (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка домов повреждены, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по центру города, несколько снарядов упали по улицам Ленина и Губенко, один из снарядов попал прямо в дом, вследствие чего он полностью разрушен. Еще не менее десятка домов получили различные повреждения. Мирный житель погиб недалеко от разрушенного дома, в момент обстрела он находился через дорогу от места происшествия и получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. "Позвонила мама, кричала, что он погиб. Он вышел за калитку и был вот здесь. А когда я приехала, его уже увезли", - рассказала родственница погибшего Светлана.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины