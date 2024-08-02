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При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/volnovaha-1963667760.html
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:21
2024-08-02T13:21
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка домов повреждены, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по центру города, несколько снарядов упали по улицам Ленина и Губенко, один из снарядов попал прямо в дом, вследствие чего он полностью разрушен. Еще не менее десятка домов получили различные повреждения. Мирный житель погиб недалеко от разрушенного дома, в момент обстрела он находился через дорогу от места происшествия и получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. "Позвонила мама, кричала, что он погиб. Он вышел за калитку и был вот здесь. А когда я приехала, его уже увезли", - рассказала родственница погибшего Светлана.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель

При обстреле Волновахи погиб мирный житель, разрушен частный жилой дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка домов повреждены, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по центру города, несколько снарядов упали по улицам Ленина и Губенко, один из снарядов попал прямо в дом, вследствие чего он полностью разрушен. Еще не менее десятка домов получили различные повреждения.
Мирный житель погиб недалеко от разрушенного дома, в момент обстрела он находился через дорогу от места происшествия и получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
"Позвонила мама, кричала, что он погиб. Он вышел за калитку и был вот здесь. А когда я приехала, его уже увезли", - рассказала родственница погибшего Светлана.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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