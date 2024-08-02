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При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель - РИА Новости, 02.08.2024
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель
Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T13:21
2024-08-02T13:21
2024-08-02T13:21
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ВОЛНОВАХА (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка домов повреждены, передает корреспондент РИА Новости. Обстрел пришелся по центру города, несколько снарядов упали по улицам Ленина и Губенко, один из снарядов попал прямо в дом, вследствие чего он полностью разрушен. Еще не менее десятка домов получили различные повреждения. Мирный житель погиб недалеко от разрушенного дома, в момент обстрела он находился через дорогу от места происшествия и получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью. "Позвонила мама, кричала, что он погиб. Он вышел за калитку и был вот здесь. А когда я приехала, его уже увезли", - рассказала родственница погибшего Светлана.
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происшествия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Волновахи погиб мирный житель
При обстреле Волновахи погиб мирный житель, разрушен частный жилой дом
ВОЛНОВАХА (ДНР), 2 авг - РИА Новости. Украинские военные нанесли артиллерийский удар по Волновахе в ДНР, в результате погиб мирный житель, полностью разрушен частный жилой дом, еще не менее десятка домов повреждены, передает корреспондент РИА Новости.
Обстрел пришелся по центру города, несколько снарядов упали по улицам Ленина и Губенко, один из снарядов попал прямо в дом, вследствие чего он полностью разрушен. Еще не менее десятка домов получили различные повреждения.
Мирный житель погиб недалеко от разрушенного дома, в момент обстрела он находился через дорогу от места происшествия и получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
"Позвонила мама, кричала, что он погиб. Он вышел за калитку и был вот здесь. А когда я приехала, его уже увезли", - рассказала родственница погибшего Светлана.