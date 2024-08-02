https://ria.ru/20240802/vlasti-1963652989.html

Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры

Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 02.08.2024

Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры

Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:45

2024-08-02T12:45

2024-08-02T12:45

надежные люди

рязань

херсонская область

сво

гуманитарная помощь

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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в Херсонской области, сообщила администрация города. "Глава администрации города Рязани Виталий Артемов совместно с депутатами городской Думы доставил гуманитарный груз в боевое подразделение в Херсонской области, в котором служат рязанцы", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале. Отмечается, что бойцам передали разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления FPV-дронов, специальные средства медицины и оборудование связи, которые приобретались по запросу военнослужащих. "Ребятам, находящимся сейчас на боевом посту и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, необходимо чувствовать нашу поддержку. Всегда, когда приезжаешь в боевое подразделение, понимаешь, насколько им важна эта помощь и внимание", – приводит слова Артемова пресс-служба.

https://ria.ru/20240605/svo-1950695009.html

рязань

херсонская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рязань, херсонская область , сво, гуманитарная помощь