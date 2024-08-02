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Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 02.08.2024
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Надежные люди
 
12:45 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vlasti-1963652989.html
Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 02.08.2024
Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:45
2024-08-02T12:45
надежные люди
рязань
херсонская область
сво
гуманитарная помощь
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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в Херсонской области, сообщила администрация города. "Глава администрации города Рязани Виталий Артемов совместно с депутатами городской Думы доставил гуманитарный груз в боевое подразделение в Херсонской области, в котором служат рязанцы", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале. Отмечается, что бойцам передали разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления FPV-дронов, специальные средства медицины и оборудование связи, которые приобретались по запросу военнослужащих. "Ребятам, находящимся сейчас на боевом посту и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, необходимо чувствовать нашу поддержку. Всегда, когда приезжаешь в боевое подразделение, понимаешь, насколько им важна эта помощь и внимание", – приводит слова Артемова пресс-служба.
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рязань, херсонская область , сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Рязань, Херсонская область , СВО, Гуманитарная помощь

Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры

© Фото администрации города РязаниРязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото администрации города Рязани
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в Херсонской области, сообщила администрация города.
"Глава администрации города Рязани Виталий Артемов совместно с депутатами городской Думы доставил гуманитарный груз в боевое подразделение в Херсонской области, в котором служат рязанцы", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
© Фото администрации города РязаниРязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото администрации города Рязани
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Отмечается, что бойцам передали разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления FPV-дронов, специальные средства медицины и оборудование связи, которые приобретались по запросу военнослужащих.
© Фото администрации города РязаниРязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото администрации города Рязани
Рязанцы передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
"Ребятам, находящимся сейчас на боевом посту и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, необходимо чувствовать нашу поддержку. Всегда, когда приезжаешь в боевое подразделение, понимаешь, насколько им важна эта помощь и внимание", – приводит слова Артемова пресс-служба.
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Надежные людиРязаньХерсонская областьСВОГуманитарная помощь
 
 
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