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Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры - РИА Новости, 02.08.2024
Власти Рязани передали бойцам в зоне СВО беспилотники и тепловизоры
Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:45
2024-08-02T12:45
2024-08-02T12:45
надежные люди
рязань
херсонская область
сво
гуманитарная помощь
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РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в Херсонской области, сообщила администрация города. "Глава администрации города Рязани Виталий Артемов совместно с депутатами городской Думы доставил гуманитарный груз в боевое подразделение в Херсонской области, в котором служат рязанцы", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале. Отмечается, что бойцам передали разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления FPV-дронов, специальные средства медицины и оборудование связи, которые приобретались по запросу военнослужащих. "Ребятам, находящимся сейчас на боевом посту и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, необходимо чувствовать нашу поддержку. Всегда, когда приезжаешь в боевое подразделение, понимаешь, насколько им важна эта помощь и внимание", – приводит слова Артемова пресс-служба.
https://ria.ru/20240605/svo-1950695009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рязань, херсонская область , сво, гуманитарная помощь
Надежные люди, Рязань, Херсонская область , СВО, Гуманитарная помощь
РЯЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления дронов передали представители органов власти города Рязани бойцам подразделения в Херсонской области, сообщила администрация города.
"Глава администрации города Рязани
Виталий Артемов совместно с депутатами городской Думы доставил гуманитарный груз в боевое подразделение в Херсонской области, в котором служат рязанцы", - сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
Отмечается, что бойцам передали разведывательные беспилотники, тепловизоры, средства обнаружения и подавления FPV-дронов, специальные средства медицины и оборудование связи, которые приобретались по запросу военнослужащих.
"Ребятам, находящимся сейчас на боевом посту и выполняющим боевые задачи в зоне СВО, необходимо чувствовать нашу поддержку. Всегда, когда приезжаешь в боевое подразделение, понимаешь, насколько им важна эта помощь и внимание", – приводит слова Артемова пресс-служба.