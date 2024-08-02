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Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди
Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди - РИА Новости, 02.08.2024
Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди
Следователи задержали главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T04:26
2024-08-02T04:26
2024-08-02T04:26
происшествия
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Следователи задержали главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает региональное СУСК РФ. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять пострадали, один из них госпитализирован. "Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела об обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" задержан главный инженер комплекса Игорь Черемисин (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, "не обеспечил должной соответствующей организации". В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеокадры с камер видеонаблюдения, документацию. СК направило в суд ходатайство об заключении под стражу инженера.
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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Владивосток, Приморский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди
В Приморье задержали главного инженера банного комплекса, где обрушился потолок
ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Следователи задержали главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает региональное СУСК РФ.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять пострадали, один из них госпитализирован.
«
"Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела об обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" задержан главный инженер комплекса Игорь Черемисин (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, "не обеспечил должной соответствующей организации". В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести.
Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеокадры с камер видеонаблюдения, документацию.
СК
направило в суд ходатайство об заключении под стражу инженера.