https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963583902.html

Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди

Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди - РИА Новости, 02.08.2024

Во Владивостоке задержали инженера банного комплекса, где пострадали люди

Следователи задержали главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T04:26

2024-08-02T04:26

2024-08-02T04:26

происшествия

россия

владивосток

приморский край

следственный комитет россии (ск рф)

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Следователи задержали главного инженера банного комплекса "Акватория" во Владивостоке, где накануне из-за обрушения потолка пострадали девять человек, сообщает региональное СУСК РФ. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. По данным минздрава Приморья, пострадали девять пострадали, один из них госпитализирован. "Следователями СКР по Приморскому краю в рамках расследования уголовного дела об обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" задержан главный инженер комплекса Игорь Черемисин (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении. По версии следствия, 1 августа 2024 года подозреваемый, ответственный за организацию работ по техническому обслуживанию и эксплуатации помещений водного комплекса, "не обеспечил должной соответствующей организации". В результате элемент алюминиевого подвесного реечного потолка обрушился на посетителей, в том числе на несовершеннолетних. Девяти потерпевшим причинен вред различной степени тяжести. Следователи осмотрели место происшествия, изъяли видеокадры с камер видеонаблюдения, документацию. СК направило в суд ходатайство об заключении под стражу инженера.

https://ria.ru/20240802/mchs-1963582360.html

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происшествия, россия, владивосток, приморский край, следственный комитет россии (ск рф)