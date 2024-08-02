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При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек - РИА Новости, 02.08.2024
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02:34 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html
При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек
При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек - РИА Новости, 02.08.2024
При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек
Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, один из них госпитализирован, сообщили... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:34
2024-08-02T02:34
происшествия
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, один из них госпитализирован, сообщили журналистам в правительстве Приморья. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. СУСК сообщал, что восемь человек отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело. "По данным министерства здравоохранения Приморья, в ЧП, произошедшем в оздоровительном комплексе во Владивостоке, пострадало девять человек, среди них детей нет. Из них один человек госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Восемь человек осмотрены врачами медучреждения и отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
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происшествия, владивосток
Происшествия, Владивосток
При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек

В Приморье девять человек пострадали при обрушении потолка в банном комплексе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, один из них госпитализирован, сообщили журналистам в правительстве Приморья.
В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. СУСК сообщал, что восемь человек отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело.
«
"По данным министерства здравоохранения Приморья, в ЧП, произошедшем в оздоровительном комплексе во Владивостоке, пострадало девять человек, среди них детей нет. Из них один человек госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Восемь человек осмотрены врачами медучреждения и отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Обрушение потолка в комплексе Акватория во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Три человека находятся в тяжелом состоянии после ЧП в бане во Владивостоке
Вчера, 16:50
 
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