https://ria.ru/20240802/vladivostok-1963577430.html

При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек

При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек - РИА Новости, 02.08.2024

При обрушении потолка во Владивостоке пострадали девять человек

Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, один из них госпитализирован, сообщили... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:34

2024-08-02T02:34

2024-08-02T02:34

происшествия

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 2 авг – РИА Новости. Девять человек, по уточненным данным, пострадали при обрушении потолка в банном комплексе "Акватория" во Владивостоке, один из них госпитализирован, сообщили журналистам в правительстве Приморья. В четверг вечером в банном комплексе обрушились металлические конструкции потолка на площади порядка 100 квадратных метров. СУСК сообщал, что восемь человек отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело. "По данным министерства здравоохранения Приморья, в ЧП, произошедшем в оздоровительном комплексе во Владивостоке, пострадало девять человек, среди них детей нет. Из них один человек госпитализирован во Владивостокскую клиническую больницу №2, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Восемь человек осмотрены врачами медучреждения и отправлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240801/banya-1963485797.html

владивосток

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происшествия, владивосток