Венгрия донесла до Еврокомиссии, что Хорватия ненадежный транзитер нефти
Сийярто: Венгрия донесла ЕК, что Хорватия не является надежным транзитером нефти
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
БУДАПЕШТ, 2 авг - РИА Новости. Венгрия донесла до Еврокомиссии, что Хорватия не является надежным транзитером нефти, и ждет, что комиссия будет отстаивать интересы стран-членов ЕС перед Киевом, который ограничил транзит российской нефти в Венгрию и Словакию, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Глава венгерского МИД сообщил, что провел телефонный разговор с заместителем главы Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом о ситуации с транзитом нефти из РФ через Украину, в ходе которого выяснилось, что стороны оценивают положение "не одинаково".
"Я сообщил вице-председателю комиссии, что, исходя из нашего опыта, Хорватия не является надежной транзитной страной для Венгрии, поскольку после начала войны хорваты многократно подняли плату за транзит", - написал Сийярто в соцсети Facebook*.
Он добавил, что Будапешт "продолжает ожидать от ЕК, что та будет выступать в интересах Венгрии и Словакии".
"Еврокомиссия не должна позволять стране-кандидату издеваться над двумя странами-членами ЕС и ставить под угрозу безопасность их энергоснабжения", - подчеркнул Сийярто.
Словакия и Венгрия 22 июля обратились в ЕК из-за действий Украины, которая остановила транзит нефти от российской компании "Лукойл" через свою территорию. В четверг представитель Еврокомиссии заявила, что поставки топлива в эти страны были компенсированы другими поставщиками. В связи с этим в комиссии отказались проводить срочные консультации по этому вопросу. Газета Financial Times со ссылкой на текст письма комиссара ЕС по торговле Валдиса Домбровскиса в пятницу сообщала, что ЕК посоветовала Венгрии и Словакии отказаться от российской нефти и искать альтернативные источники в ответ на жалобу, что Украина блокирует поставки из России.
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