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Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:56 02.08.2024 (обновлено: 22:14 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ustanovka-1963788547.html
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 02.08.2024
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:56
2024-08-02T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
белгородская область
вооруженные силы украины
украина
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.&quot;Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. &lt;...&gt; В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области&quot;, — сказал собеседник агентства.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, харьков, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лебедев
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Подполье: установка ВСУ, атаковавшая Белгородскую область, разбита под Харьковом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.
«

"Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. <...> В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области", — сказал собеседник агентства.

Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковБелгородская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаСергей Лебедев
 
 
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