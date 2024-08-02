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Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 02.08.2024
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T21:56
2024-08-02T21:56
2024-08-02T22:14
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вооруженные силы украины
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сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. <...> В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области", — сказал собеседник агентства.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Сергей Лебедев
Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область
Подполье: установка ВСУ, атаковавшая Белгородскую область, разбита под Харьковом