https://ria.ru/20240802/ustanovka-1963788547.html

Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область - РИА Новости, 02.08.2024

Под Харьковом уничтожили установку ВСУ, обстреливавшую Белгородскую область

Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T21:56

2024-08-02T21:56

2024-08-02T22:14

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белгородская область

вооруженные силы украины

украина

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 2 авг — РИА Новости. Российские войска уничтожили под Харьковом ракетную пусковую установку, из которой ВСУ обстреливали Белгородскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег."Пригород Харькова получил ответную реакцию от русских военных. <...> В 18:30 примерно контрбатарейным огнем была уничтожена одна из пусковых установок, стрелявших по мирному населению Белгородской области", — сказал собеседник агентства.Приграничные и центральные регионы России практически ежедневно оказываются под ударами со стороны ВСУ. Как заявлял Владимир Путин, Москва вынуждена создавать санитарную зону безопасности, чтобы защитить мирных жителей от обстрелов.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьков, белгородская область, вооруженные силы украины, украина, сергей лебедев