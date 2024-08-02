Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО
© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий
КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно, сообщает вуз.
Как пояснили в образовательном учреждении, речь идет о детях участников СВО, которые поступили в вуз не по квоте, в том числе до ее введения, а на коммерческой основе, и до сих пор обучались платно. Теперь Казанский федеральный университет оплатит их обучение. Новшество распространяется на студентов очной и очно-заочной форм, получающих высшее образование в КФУ, включая филиалы, впервые, по программам бакалавриата или специалитета.
"На основании устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100% в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении.
Предусмотренная льгота не распространяется на обучающихся, которые будут приняты в Казанский федеральный университет в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций.
Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств КФУ, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Данная мера поддержки детей участников СВО согласована с руководством Татарстана и поддержана лично главой республики Рустамом Миннихановым. КФУ отмечает, что получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза.
КФУ реализует новую меру поддержки в соответствии с федеральным законом об образовании, который позволяет образовательным учреждениям снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. При ее утверждении также было учтено мнение первичных профсоюзных организаций обучающихся КФУ, координационного совета общественных студенческих организаций.
В Госдуме займутся мерами поддержки бойцов СВО в образовании
25 января, 14:09