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Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО - РИА Новости, 02.08.2024
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Республика Татарстан
 
12:49 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/universitet-1963653999.html
Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО
Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО - РИА Новости, 02.08.2024
Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО
Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:49
2024-08-02T12:49
республика татарстан
донецкая народная республика
луганская народная республика
рустам минниханов
казанский (приволжский) федеральный университет
сво
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно, сообщает вуз. Как пояснили в образовательном учреждении, речь идет о детях участников СВО, которые поступили в вуз не по квоте, в том числе до ее введения, а на коммерческой основе, и до сих пор обучались платно. Теперь Казанский федеральный университет оплатит их обучение. Новшество распространяется на студентов очной и очно-заочной форм, получающих высшее образование в КФУ, включая филиалы, впервые, по программам бакалавриата или специалитета. "На основании устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100% в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении. Предусмотренная льгота не распространяется на обучающихся, которые будут приняты в Казанский федеральный университет в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств КФУ, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Данная мера поддержки детей участников СВО согласована с руководством Татарстана и поддержана лично главой республики Рустамом Миннихановым. КФУ отмечает, что получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза. КФУ реализует новую меру поддержки в соответствии с федеральным законом об образовании, который позволяет образовательным учреждениям снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. При ее утверждении также было учтено мнение первичных профсоюзных организаций обучающихся КФУ, координационного совета общественных студенческих организаций.
https://ria.ru/20240210/kazan-1926590055.html
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луганская народная республика
республика татарстан (татарстан)
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донецкая народная республика, луганская народная республика, рустам минниханов, казанский (приволжский) федеральный университет, сво, республика татарстан (татарстан)
Республика Татарстан, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Рустам Минниханов, Казанский (Приволжский) федеральный университет, СВО, Республика Татарстан (Татарстан)

Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО

© iStock.com / SeventyFourСтуденты во время занятий
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© iStock.com / SeventyFour
Студенты во время занятий
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно, сообщает вуз.
Как пояснили в образовательном учреждении, речь идет о детях участников СВО, которые поступили в вуз не по квоте, в том числе до ее введения, а на коммерческой основе, и до сих пор обучались платно. Теперь Казанский федеральный университет оплатит их обучение. Новшество распространяется на студентов очной и очно-заочной форм, получающих высшее образование в КФУ, включая филиалы, впервые, по программам бакалавриата или специалитета.
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"На основании устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100% в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении.
Предусмотренная льгота не распространяется на обучающихся, которые будут приняты в Казанский федеральный университет в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций.
Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств КФУ, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Данная мера поддержки детей участников СВО согласована с руководством Татарстана и поддержана лично главой республики Рустамом Миннихановым. КФУ отмечает, что получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза.
КФУ реализует новую меру поддержки в соответствии с федеральным законом об образовании, который позволяет образовательным учреждениям снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. При ее утверждении также было учтено мнение первичных профсоюзных организаций обучающихся КФУ, координационного совета общественных студенческих организаций.
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Республика ТатарстанДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРустам МиннихановКазанский (Приволжский) федеральный университетСВОРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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