https://ria.ru/20240802/universitet-1963653999.html

Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО

Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО - РИА Новости, 02.08.2024

Крупнейший вуз Татарстана оплатит обучение детей участников СВО

Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T12:49

2024-08-02T12:49

2024-08-02T12:49

республика татарстан

донецкая народная республика

луганская народная республика

рустам минниханов

казанский (приволжский) федеральный университет

сво

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 2 авг — РИА Новости. Казанский федеральный университет (КФУ) в новом учебном году возьмет на себя оплату обучения студентов из числа детей участников СВО, ранее обучавшихся платно, сообщает вуз. Как пояснили в образовательном учреждении, речь идет о детях участников СВО, которые поступили в вуз не по квоте, в том числе до ее введения, а на коммерческой основе, и до сих пор обучались платно. Теперь Казанский федеральный университет оплатит их обучение. Новшество распространяется на студентов очной и очно-заочной форм, получающих высшее образование в КФУ, включая филиалы, впервые, по программам бакалавриата или специалитета. "На основании устава КФУ принято решение о снижении стоимости платных образовательных услуг на 100% в 2024/2025 учебном году детям лиц, принимающих или принимавших участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", - говорится в сообщении. Предусмотренная льгота не распространяется на обучающихся, которые будут приняты в Казанский федеральный университет в предстоящем учебном году в порядке перевода из других образовательных организаций. Финансирование будет осуществляться за счет собственных средств КФУ, в том числе полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов. Данная мера поддержки детей участников СВО согласована с руководством Татарстана и поддержана лично главой республики Рустамом Миннихановым. КФУ отмечает, что получает от республики значительную финансовую поддержку на многие научные и образовательные проекты, что позволило выделить финансирование на эти цели из собственных средств вуза. КФУ реализует новую меру поддержки в соответствии с федеральным законом об образовании, который позволяет образовательным учреждениям снизить стоимость платных образовательных услуг с учетом покрытия недостающей стоимости за счет собственных средств. При ее утверждении также было учтено мнение первичных профсоюзных организаций обучающихся КФУ, координационного совета общественных студенческих организаций.

https://ria.ru/20240210/kazan-1926590055.html

https://ria.ru/20240125/gosduma-1923417888.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

республика татарстан (татарстан)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

донецкая народная республика, луганская народная республика, рустам минниханов, казанский (приволжский) федеральный университет, сво, республика татарстан (татарстан)