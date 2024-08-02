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"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США - РИА Новости, 02.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 02.08.2024 (обновлено: 22:14 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963790785.html
"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США
"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США - РИА Новости, 02.08.2024
"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США
Россия успешно применяет оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" для ударов по западным ЗРК Patriot на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T22:13
2024-08-02T22:14
специальная военная операция на украине
в мире
россия
анналена бербок
зрк с-300
украина
германия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия успешно применяет оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" для ударов по западным ЗРК Patriot на Украине, пишет Military Watch Magazine."Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются, а кадры подтверждают успешные удары с использованием "Искандер-М" для уничтожения Patriot на фронте", — говорится в материале.Отмечается, что Соединенные Штаты далеко не единственная западная страна, которая столкнулась с тем, что ее запасы Patriot иссякли из-за поставок ВСУ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ее страна испытывает аналогичные проблемы.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html
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в мире, россия, анналена бербок, зрк с-300, украина, германия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Анналена Бербок, ЗРК С-300, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины
"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США

MWM: Россия успешно уничтожает Patriot при помощи комплекса "Искандер-М"

© РИА НовостиАмериканские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК Искандер-М в районе Покровска в ДНР - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости
Американские ЗРК Patriot, уничтоженные ударом ракеты ОТРК "Искандер-М" в районе Покровска в ДНР
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия успешно применяет оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" для ударов по западным ЗРК Patriot на Украине, пишет Military Watch Magazine.
"Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются, а кадры подтверждают успешные удары с использованием "Искандер-М" для уничтожения Patriot на фронте", — говорится в материале.
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Вчера, 20:46
Отмечается, что Соединенные Штаты далеко не единственная западная страна, которая столкнулась с тем, что ее запасы Patriot иссякли из-за поставок ВСУ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ее страна испытывает аналогичные проблемы.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияАнналена БербокЗРК С-300УкраинаГерманияВооруженные силы Украины
 
 
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