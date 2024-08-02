https://ria.ru/20240802/ukraina-1963790785.html

"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США

"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США - РИА Новости, 02.08.2024

"Кадры подтверждают". Удары ВС России вызвали испуг в США

Россия успешно применяет оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" для ударов по западным ЗРК Patriot на Украине, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T22:13

2024-08-02T22:13

2024-08-02T22:14

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия успешно применяет оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" для ударов по западным ЗРК Patriot на Украине, пишет Military Watch Magazine."Актуальность отправки систем Patriot на Украину возрастает по мере того, как запасы советских систем С-300 в стране все больше истощаются, а кадры подтверждают успешные удары с использованием "Искандер-М" для уничтожения Patriot на фронте", — говорится в материале.Отмечается, что Соединенные Штаты далеко не единственная западная страна, которая столкнулась с тем, что ее запасы Patriot иссякли из-за поставок ВСУ. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок признала, что ее страна испытывает аналогичные проблемы.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные за сутки уничтожили в зоне проведения спецоперации три пусковые установки американского ЗРК Patriot. Кроме того, средства ПВО сбили оперативно-тактическую ракету ATACMS, 14 реактивных снарядов HIMARS и 61 дрон.

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963777512.html

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в мире, россия, анналена бербок, зрк с-300, украина, германия, вооруженные силы украины