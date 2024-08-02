На Украине упростили ввоз товаров военного назначения
Минфин Украины: кабмин упростил ввоз товаров военного назначения
© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Кабмин Украины упростил ввоз товаров военного назначения, расширив количества пунктов пропуска на границе для такой продукции, сообщает в пятницу министерство финансов страны.
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"Сегодня, 2 августа, кабинет министров Украины принял постановление ... для упрощения поставки военных товаров через таможенную границу Украины. Постановлением предусмотрено расширение количества пунктов пропуска для военных товаров на время действия военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минфина, уточняется, что речь идет об открытии все КПП.
В министерстве надеются, что принятое решение позволит товарам военного назначения беспрепятственно поступать на территорию Украины от государств-партнеров. Кроме того, в министерстве надеются, что это также позволит избежать форс-мажорных обстоятельств, связанных с блокированием пунктов пропуска и позволит оптимизировать логистику.
По данным украинского издания "Экономическая правда", ранее такие товары можно было перемещать только через девять автомобильных пунктов пропуска на границе с Евросоюзом и девять железнодорожных.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".