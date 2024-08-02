https://ria.ru/20240802/ukraina-1963744640.html

На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей

На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей - РИА Новости, 02.08.2024

На Украине задержали работников военкомата, похищавших людей

В Тернопольской области на Украине правоохранители разоблачили преступную группу сотрудников одного из военкоматов, похищавших и избивавших мужчин призывного... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T17:43

2024-08-02T17:43

2024-08-02T17:43

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. В Тернопольской области на Украине правоохранители разоблачили преступную группу сотрудников одного из военкоматов, похищавших и избивавших мужчин призывного возраста с целью вымогательства, сообщает национальная полиция страны. "Пятеро подозреваемых распределили между собой роли, наладив коррупционные схемы уклонения от мобилизации. Чтобы заставить военнообязанных платить прибегали даже к угрозам, избиениям и похищениям людей... Организовал коррупционную схему руководитель местного (одного из Тернопольских - ред.) ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте нацполиции Украины. По данным следствия, в состав организованной преступной группы, помимо главаря, вошли три сотрудника военкомата и бывший военнослужащий. Члены преступной группы требовали деньги под угрозой мобилизации даже с тех, кто ей не подлежал по закону. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов. Следователи установили, что среди пострадавших как минимум 4 мужчины, не подлежавших призыву. К примеру, у жителя Чортковского района, отца четырех несовершеннолетних детей, после похищения установлены переломы ребер и другие телесные повреждения. Всем подозреваемым предъявлены обвинения по девяти статьям уголовного кодекса Украины, среди которых "Извлечение неправомерной выгоды", "Незаконное лишение свободы человека, сопровождавшееся причинением ему физических страданий, совершенное по корыстным мотивам организованной группой". Следователи подали ходатайство о содержании злоумышленников под стражей без права внесения залога. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

https://ria.ru/20240725/podpole-1961854691.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963715181.html

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

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в мире, украина, тернопольская область