https://ria.ru/20240802/ukraina-1963622954.html
На Украине объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.08.2024
На Украине объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:04
2024-08-02T11:04
2024-08-02T11:04
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. С 6.48 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. В 10.17 ее объявили в Сумской, следом – в Полтавской и Днепропетровской областях. В 10.47 воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240802/udar-1963621030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
На Украине объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу