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Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях - РИА Новости, 02.08.2024
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17:01 02.08.2024 (обновлено: 17:38 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/ucheniya-1963732596.html
Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях
Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях - РИА Новости, 02.08.2024
Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях
Молдавские, румынские и американские военные проведут с 5 по 23 августа совместные учения Scutul de foc — 2024 ("Огненный щит") на полигонах Молдавии, сообщила... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T17:01
2024-08-02T17:38
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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавские, румынские и американские военные проведут с 5 по 23 августа совместные учения Scutul de foc — 2024 ("Огненный щит") на полигонах Молдавии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.&quot;Национальная армия с 5 по 23 августа текущего года проведет на военных полигонах многонациональные учения &quot;Огненный щит — 2024&quot;. Учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава&quot;, — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.Уточняется также, что в учениях примут участие военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии Молдавии.Мероприятие будут проходить в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и организуются ежегодно, начиная с 2015-го. В Минобороны также пояснили, что в последующие дни в рамках учений будет осуществляться перемещение военной техники по дорогам республиканского значения. Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это помогает укрепить ее обороноспособность.
https://ria.ru/20240802/moldaviya-1963606858.html
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в мире, молдавия, сша, великобритания, майя санду, нато
В мире, Молдавия, США, Великобритания, Майя Санду, НАТО
Минобороны Молдавии объявило о многонациональных военных учениях

Военные Молдавии, Румынии и США проведут совместные военные учения

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КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Молдавские, румынские и американские военные проведут с 5 по 23 августа совместные учения Scutul de foc — 2024 ("Огненный щит") на полигонах Молдавии, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«

"Национальная армия с 5 по 23 августа текущего года проведет на военных полигонах многонациональные учения "Огненный щит — 2024". Учения, в которых будут задействованы молдавские, румынские и американские солдаты, направлены на развитие оперативных возможностей и повышение оперативной совместимости участвующего личного состава", — говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

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Уточняется также, что в учениях примут участие военно-технические подразделения и артиллерийские системы Национальной армии Молдавии.
Мероприятие будут проходить в соответствии с планом подготовки Национальной армии на 2024 год и организуются ежегодно, начиная с 2015-го. В Минобороны также пояснили, что в последующие дни в рамках учений будет осуществляться перемещение военной техники по дорогам республиканского значения.
Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
Представители Минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это помогает укрепить ее обороноспособность.
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