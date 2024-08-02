https://ria.ru/20240802/tsentr-1963714137.html

В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя

В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя - РИА Новости, 02.08.2024

В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя

Центр госуслуг района Ясенево в Москве, где мужчина поджег себя, вновь работает в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале центров "Мои документы". РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:56

2024-08-02T15:56

2024-08-02T15:56

происшествия

ясенево

москва

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр госуслуг района Ясенево в Москве, где мужчина поджег себя, вновь работает в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале центров "Мои документы". Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу. "Работа центра госуслуг района Ясенево восстановлена. Центр госуслуг района Ясенево работает в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена.

https://ria.ru/20240802/muzhchina-1963701062.html

ясенево

москва

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происшествия, ясенево, москва