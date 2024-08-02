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В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя - РИА Новости, 02.08.2024
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15:56 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/tsentr-1963714137.html
В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя
В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя - РИА Новости, 02.08.2024
В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя
Центр госуслуг района Ясенево в Москве, где мужчина поджег себя, вновь работает в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале центров "Мои документы". РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:56
2024-08-02T15:56
происшествия
ясенево
москва
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр госуслуг района Ясенево в Москве, где мужчина поджег себя, вновь работает в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале центров "Мои документы". Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу. "Работа центра госуслуг района Ясенево восстановлена. Центр госуслуг района Ясенево работает в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства. Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена.
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происшествия, ясенево, москва
Происшествия, Ясенево, Москва
В Москве восстановили работу центра госуслуг, где мужчина поджег себя

Центр госуслуг района Ясенево, где мужчина поджег себя, возобновил работу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница с документами в многофункциональном центре государственных и муниципальных услуг "Мои документы" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Центр госуслуг района Ясенево в Москве, где мужчина поджег себя, вновь работает в обычном режиме, сообщается в Telegram-канале центров "Мои документы".
Ранее РИА Новости рассказали в правоохранительных органах, что мужчина облил себя горючим веществом и поджег у здания МФЦ на Новоясеневском проспекте. Пламя удалось потушить через пару минут, его увезли в больницу.
«
"Работа центра госуслуг района Ясенево восстановлена. Центр госуслуг района Ясенево работает в обычном режиме", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось в Telegram-канале центров "Мои документы", мужчина, устроивший акт самосожжения в центре госуслуг Ясенево, ранее утром приходил получить услугу в Центре занятости населения, услуга была ему предоставлена.
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