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ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия - РИА Новости, 02.08.2024
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19:35 02.08.2024 (обновлено: 19:49 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tsakhal-1963767128.html
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия - РИА Новости, 02.08.2024
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:35
2024-08-02T19:49
израиль
в мире
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD."На этой неделе ВМС Израиля, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны и компания Israel Aerospace Industries успешно провели испытания на перехват с использованием перехватчика дальнего действия LRAD", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.Как отмечается, LRAD предназначены для борьбы с широким спектром воздушных угроз.Согласно заявлению, в ходе испытаний была пущена ракета по цели, имитирующей стратегический объект на море, а система ПВО Barak Magen идентифицировала ракету и сбила ее с помощью ракеты-перехватчика.
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израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия

ЦАХАЛ: ВМС Израиля успешно испытали ракету-перехватчик дальнего действия LRAD

© AP Photo / Majdi MohammedИзраильские военнослужащие
Израильские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
Израильские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD.
«
"На этой неделе ВМС Израиля, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны и компания Israel Aerospace Industries успешно провели испытания на перехват с использованием перехватчика дальнего действия LRAD", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.
Как отмечается, LRAD предназначены для борьбы с широким спектром воздушных угроз.
Согласно заявлению, в ходе испытаний была пущена ракета по цели, имитирующей стратегический объект на море, а система ПВО Barak Magen идентифицировала ракету и сбила ее с помощью ракеты-перехватчика.
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