https://ria.ru/20240802/tsakhal-1963767128.html

ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия

ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия - РИА Новости, 02.08.2024

ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:35

2024-08-02T19:35

2024-08-02T19:49

израиль

в мире

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732085342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0b854de10d7de2102cd14b4c9e50fb83.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD."На этой неделе ВМС Израиля, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны и компания Israel Aerospace Industries успешно провели испытания на перехват с использованием перехватчика дальнего действия LRAD", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.Как отмечается, LRAD предназначены для борьбы с широким спектром воздушных угроз.Согласно заявлению, в ходе испытаний была пущена ракета по цели, имитирующей стратегический объект на море, а система ПВО Barak Magen идентифицировала ракету и сбила ее с помощью ракеты-перехватчика.

https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году