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ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия - РИА Новости, 02.08.2024
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:35
2024-08-02T19:35
2024-08-02T19:49
израиль
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ВМС страны на этой неделе успешно завершили испытания ракеты-перехватчика дальнего действия LRAD."На этой неделе ВМС Израиля, управление оборонных исследований и разработок министерства обороны и компания Israel Aerospace Industries успешно провели испытания на перехват с использованием перехватчика дальнего действия LRAD", - говорится в сообщении Telegram-канала ЦАХАЛ.Как отмечается, LRAD предназначены для борьбы с широким спектром воздушных угроз.Согласно заявлению, в ходе испытаний была пущена ракета по цели, имитирующей стратегический объект на море, а система ПВО Barak Magen идентифицировала ракету и сбила ее с помощью ракеты-перехватчика.
https://ria.ru/20240730/izrail-1962733172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявил об успешной испытании ракеты-перехватчика дальнего действия
ЦАХАЛ: ВМС Израиля успешно испытали ракету-перехватчик дальнего действия LRAD