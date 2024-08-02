https://ria.ru/20240802/traur-1963765920.html
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура - РИА Новости, 02.08.2024
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура
Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T19:33
2024-08-02T19:33
2024-08-02T19:38
нижний тагил
происшествия
дзержинский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси."Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днём траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81", - написал мэр в своем Telegram-канале.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.
https://ria.ru/20240802/telo-1963719142.html
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нижний тагил, происшествия, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Нижний Тагил, Происшествия, Дзержинский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура
В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура по жертвам обрушения жилого дома