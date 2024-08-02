https://ria.ru/20240802/traur-1963765920.html

В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура

В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура - РИА Новости, 02.08.2024

В Нижнем Тагиле 3 августа объявили днем траура

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:33

2024-08-02T19:38

нижний тагил

происшествия

дзержинский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев объявил 3 августа днем траура по жертвам обрушения части жилого дома из-за взрыва газовоздушной смеси."Завтрашний день, 3 августа, в Нижнем Тагиле будет объявлен днём траура в связи с трагическими событиями, случившимися в многоквартирном доме на улице Сибирской, 81", - написал мэр в своем Telegram-канале.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81 в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Региональное управление СК России завело уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последним данным МЧС России, семь человек погибли.

https://ria.ru/20240802/telo-1963719142.html

нижний тагил

дзержинский район

россия

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нижний тагил, происшествия, дзержинский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижнем тагиле