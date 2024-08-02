https://ria.ru/20240802/territorii-1963614048.html

В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях

В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях - РИА Новости, 02.08.2024

В США сообщили Украине плохие новости о потерянных территориях

Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с помощью западного оружия, пишет обозреватель Иван Эланд в статье для The American Conservative. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T10:26

2024-08-02T10:26

2024-08-02T10:26

в мире

украина

россия

киев

камала харрис

дональд трамп

джо байден

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Украина не сможет вернуть потерянные территории даже с помощью западного оружия, пишет обозреватель Иван Эланд в статье для The American Conservative."Вероятность того, что гораздо меньшая (как по объему производства, так и по численности населения) Украина — даже при поставляемом Западом оружии, технологиях и обучении — полностью вернет территорию военным путем, кажется несбыточной мечтой", — отметил он.По мнению Эланда, Киеву стоит ждать изменений во внешней политике Вашингтона, поскольку ни Камала Харрис, ни Дональд Трамп не будут уделять Украине столько внимания, как это делает действующий президент США Джо Байден. Эксперт предположил, что бремя помощи Украине скоро полностью ляжет на Европу.В среду Владимир Зеленский в интервью французским СМИ допустил проведение референдума об условиях окончания конфликта с Россией. Зеленский назвал вопрос о территориальной целостности Украины сложным и заявил, что он "не может быть решен одним президентом, без украинского народа".В середине июня президент Владимир Путин выступил с новыми мирными предложениями по разрешению конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.

https://ria.ru/20240802/plan-1963602365.html

https://ria.ru/20240802/ukraina-1963604249.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, камала харрис, дональд трамп, джо байден