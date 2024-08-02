Рейтинг@Mail.ru
Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:38 02.08.2024 (обновлено: 17:04 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/telefony-1963728243.html
Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ
Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ
Министрам израильского правительства выдали спутниковые телефоны на фоне ожидания возможных атак со стороны Ирана и его союзников, сообщил в пятницу новостной... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:38
2024-08-02T17:04
в мире
иран
израиль
тегеран (город)
исмаил хания
али хаменеи
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_a8d04438c96337974e033bcbe6534533.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министрам израильского правительства выдали спутниковые телефоны на фоне ожидания возможных атак со стороны Ирана и его союзников, сообщил в пятницу новостной портал Ynet. "Министрам в правительстве - и не только членам кабинета - были розданы спутниковые телефоны в связи с возможными атаками Ирана по стране", - говорится в сообщении новостного портала. Согласно информации Ynet, генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли попросил убедиться, что мобильные телефоны министров подключены к запитанным генераторам. Также на совещании дали указание сделать все возможное для обеспечения бесперебойной телефонной и радиосвязи. Высшим государственным служащим предоставили спутниковые телефоны. В прошлую среду был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в ликвидации своего главы в Тегеране и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании. Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
https://ria.ru/20240802/khaniya-1963696894.html
https://ria.ru/20240802/iran-1963484079.html
иран
израиль
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1b/1899054020_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_3013e0f1017fdb4f28421c1d12bccfaf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, тегеран (город), исмаил хания, али хаменеи, оон, хамас
В мире, Иран, Израиль, Тегеран (город), Исмаил Хания, Али Хаменеи, ООН, ХАМАС
Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ

Ynet: министрам Израиля выдали спутниковые телефоны на случай войны

© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министрам израильского правительства выдали спутниковые телефоны на фоне ожидания возможных атак со стороны Ирана и его союзников, сообщил в пятницу новостной портал Ynet.
«
"Министрам в правительстве - и не только членам кабинета - были розданы спутниковые телефоны в связи с возможными атаками Ирана по стране", - говорится в сообщении новостного портала.
Портрет главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании во время митинга в лагере палестинских беженцев Аль-Басс в городе Тир, Ливан - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Ханию убил Израиль, получив "зеленый свет" от США, заявила разведка Ирана
Вчера, 14:43
Согласно информации Ynet, генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли попросил убедиться, что мобильные телефоны министров подключены к запитанным генераторам. Также на совещании дали указание сделать все возможное для обеспечения бесперебойной телефонной и радиосвязи. Высшим государственным служащим предоставили спутниковые телефоны.
В прошлую среду был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в ликвидации своего главы в Тегеране и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время голосования во втором туре президентских выборов в Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Израиль зовет на помощь. Иран разработал план мести за лидера ХАМАС
Вчера, 08:00
 
В миреИранИзраильТегеран (город)Исмаил ХанияАли ХаменеиООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала