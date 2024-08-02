Министрам Израиля выдали спутниковые телефоны, пишут СМИ
Ynet: министрам Израиля выдали спутниковые телефоны на случай войны
© AP Photo / Oded BaliltyИерусалим
© AP Photo / Oded Balilty
Иерусалим. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Министрам израильского правительства выдали спутниковые телефоны на фоне ожидания возможных атак со стороны Ирана и его союзников, сообщил в пятницу новостной портал Ynet.
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"Министрам в правительстве - и не только членам кабинета - были розданы спутниковые телефоны в связи с возможными атаками Ирана по стране", - говорится в сообщении новостного портала.
Согласно информации Ynet, генеральный директор министерства главы правительства Йоси Шелли попросил убедиться, что мобильные телефоны министров подключены к запитанным генераторам. Также на совещании дали указание сделать все возможное для обеспечения бесперебойной телефонной и радиосвязи. Высшим государственным служащим предоставили спутниковые телефоны.
В прошлую среду был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Движение обвинило Израиль в ликвидации своего главы в Тегеране и заявило, что эта атака не останется без ответа. Армия обороны Израиля официально не комментирует сообщения о гибели Хании.
Вечером в прошлую среду New York Times со ссылкой на источники утверждала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство Хании в Тегеране. Позднее постпред Ирана при ООН Амир Саид Ирвани на заседании СБ заявил, что Тегеран, следуя международному праву, оставляет за собой право на самооборону, чтобы отреагировать на убийство Хании тогда, когда посчитает это необходимым. Он также заявил, что этого убийства не произошло бы без поддержки Израиля со стороны разведки США. Миссия Ирана при ООН также призвала Совбез ввести санкции против Израиля за акты агрессии.