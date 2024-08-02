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Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2024
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Астраханская область - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Астраханская область
 
16:40 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2024
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области
Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:40
2024-08-02T16:40
астраханская область
игорь бабушкин
объединенная судостроительная корпорация
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Отмечается, что танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Судно обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, что делает его одним из лучших в своем сегменте. "Наш регион продолжает укреплять свои позиции в судостроительной отрасли. Сегодня на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502", - говорится в его Telegram-канале. По словам Бабушкина, астраханские верфи имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз "Волготранс-2501". В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера проекта RST-25 "Яков Гунин" и "Сергей Терсков".
https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html
https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
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игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Объединенная судостроительная корпорация

Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области

© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской областиТоржественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502"
Торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 Волготранс-2502 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Астраханской области
Торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502"
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Отмечается, что танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Судно обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, что делает его одним из лучших в своем сегменте.
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"Наш регион продолжает укреплять свои позиции в судостроительной отрасли. Сегодня на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502", - говорится в его Telegram-канале.
По словам Бабушкина, астраханские верфи имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз "Волготранс-2501". В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера проекта RST-25 "Яков Гунин" и "Сергей Терсков".
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Астраханская областьИгорь БабушкинОбъединенная судостроительная корпорация
 
 
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