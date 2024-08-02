https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2024
Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области
Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:40
2024-08-02T16:40
2024-08-02T16:40
астраханская область
игорь бабушкин
объединенная судостроительная корпорация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963724948_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_0ed79b19c3d9d19ad8818644d127c718.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Отмечается, что танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Судно обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, что делает его одним из лучших в своем сегменте. "Наш регион продолжает укреплять свои позиции в судостроительной отрасли. Сегодня на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502", - говорится в его Telegram-канале. По словам Бабушкина, астраханские верфи имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз "Волготранс-2501". В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера проекта RST-25 "Яков Гунин" и "Сергей Терсков".
https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html
https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963724948_93:0:1230:853_1920x0_80_0_0_129363b1c735799b4fb1bd2ada0b49e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация
Астраханская область, Игорь Бабушкин, Объединенная судостроительная корпорация
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.
Отмечается, что танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Судно обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, что делает его одним из лучших в своем сегменте.
"Наш регион продолжает укреплять свои позиции в судостроительной отрасли. Сегодня на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК
состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502", - говорится в его Telegram-канале.
По словам Бабушкина, астраханские верфи имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз "Волготранс-2501". В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера проекта RST-25 "Яков Гунин" и "Сергей Терсков".