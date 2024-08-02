https://ria.ru/20240802/tanker-khimovoz-1963728625.html

Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области

Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области - РИА Новости, 02.08.2024

Новый танкер-химовоз спустили на воду в Астраханской области

Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:40

2024-08-02T16:40

2024-08-02T16:40

астраханская область

игорь бабушкин

объединенная судостроительная корпорация

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 авг - РИА Новости. Астраханские кораблестроители спустили на воду новый современный танкер-химовоз, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Отмечается, что танкер способен одновременно перевозить нефтепродукты, растительные масла и химические грузы. Судно обладает повышенным классом экологической безопасности и автоматизации, что делает его одним из лучших в своем сегменте. "Наш регион продолжает укреплять свои позиции в судостроительной отрасли. Сегодня на производственной площадке "Лотос" Южного центра судостроения и судоремонта ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду танкера-химовоза проекта RST 25/7 "Волготранс-2502", - говорится в его Telegram-канале. По словам Бабушкина, астраханские верфи имеют успешный опыт строительства судов подобного класса. В 2023 году они передали в эксплуатацию танкер-химовоз "Волготранс-2501". В 2016 году со стапеля завода сошли два нефтеналивных танкера проекта RST-25 "Яков Гунин" и "Сергей Терсков".

https://ria.ru/20240801/zavody-1963503559.html

https://ria.ru/20240625/gruzooborot-1955398937.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь бабушкин, объединенная судостроительная корпорация