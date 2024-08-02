https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:11
2024-08-02T08:11
2024-08-02T08:30
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391640_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_acf6be8faa6845fb1fb0e0adcb057aad.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей."Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил. Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один – в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое", – говорится в сообщении.Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html
https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html
нижний тагил
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391640_66:0:983:688_1920x0_80_0_0_5a914424d5c99b425e517d8c3cf87b87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Состояние трех пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле оценивают как тяжелое