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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
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08:11 02.08.2024 (обновлено: 08:30 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле
Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:11
2024-08-02T08:30
происшествия
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей."Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил. Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один – в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое", – говорится в сообщении.Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html
https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html
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происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле
Происшествия, Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Состояние трех пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле оценивают как тяжелое

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкВзрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона.
Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.
Взрыв в жилом доме в Нижним Тагиле - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Одного пострадавшего при ЧП в Нижнем Тагиле ребенка отправят в Екатеринбург
Вчера, 08:10
По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей.
"Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил. Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один – в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое", – говорится в сообщении.
Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.
Сотрудники МЧС транспортируют пострадавшего, спасенного из-под завалов дома в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Поисково-спасательная операция в Нижнем Тагиле будет вестись круглосуточно
1 августа, 22:37
 
ПроисшествияНижний ТагилВзрыв газа в доме в Нижнем Тагиле
 
 
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