https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 02.08.2024

Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле

Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:11

2024-08-02T08:11

2024-08-02T08:30

происшествия

нижний тагил

взрыв газа в доме в нижнем тагиле

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963391640_0:0:1223:688_1920x0_80_0_0_acf6be8faa6845fb1fb0e0adcb057aad.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Состояние троих пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле оценивается как стабильно тяжелое и среднетяжелое, сообщила пресс-служба минздрава региона.Два подъезда пятиэтажного дома обрушились в Нижнем Тагиле в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси, обошлось без возгорания. По последним данным МЧС РФ, из-под завалов спасли 15 человек, в том числе семь детей, четыре человека погибли.По информации минздрава региона, пострадали 20 человек, в том числе девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе 5 детей."Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов прибыл в Нижний Тагил. Глава ведомства совместно с главным врачом городской больницы №1 Александром Павловских провел врачебный обход трех госпитализированных пациентов, двое из которых находятся в отделении реанимации, один – в травматологическом отделении. Министр ознакомился с результатами обследований и ходом лечения, дал рекомендации по тактике. Специалисты оценивают состояние пациентов как стабильно тяжелое и среднетяжелое", – говорится в сообщении.Отмечается, что вся необходимая помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.

https://ria.ru/20240802/chp-1963593594.html

https://ria.ru/20240801/poiski-1963558200.html

нижний тагил

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле