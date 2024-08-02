https://ria.ru/20240802/tagil-1963593181.html
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20 - РИА Новости, 02.08.2024
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20
Число пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20, в том числе девять детей, в больницы доставлены 11 человек, сообщает... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:05
2024-08-02T08:05
2024-08-02T08:29
нижний тагил
взрыв газа в доме в нижнем тагиле
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Число пострадавших при обрушении подъездов жилого дома в Нижнем Тагиле возросло до 20, в том числе девять детей, в больницы доставлены 11 человек, сообщает Минздрав региона."По предварительным данным МЧС, в результате ЧП пострадали 20 человек, из них девять детей. Госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила 11 пациентов, в том числе пять детей", - говорится в сообщении.Уточняется, отказались от госпитализации пять человек, всем оказана медицинская помощь амбулаторно. Как уточнили РИА Новости в пресс-службе свердловского минздрава, из 20 пострадавших четыре человека скончались.Два подъезда пятиэтажного газифицированного дома на Сибирской, 81, в Нижнем Тагиле обрушились в четверг из-за взрыва газовоздушной смеси. Четыре человека погибли. В Дзержинском районе города введен режим ЧС. Следственный комитет России завел уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям.
https://ria.ru/20240801/dom-1963458481.html
https://ria.ru/20240802/tagil-1963593818.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижний тагил, взрыв газа в доме в нижнем тагиле, происшествия
Нижний Тагил, Взрыв газа в доме в Нижнем Тагиле, Происшествия
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20
Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле достигло 20, включая девять детей