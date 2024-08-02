https://ria.ru/20240802/svzhd-1963596896.html
Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае
Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае - РИА Новости, 02.08.2024
Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае
Водитель грузовика пострадал при столкновении с пассажирским поездом в Пермском крае, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T08:49
2024-08-02T08:49
2024-08-02T09:00
происшествия
пермский край
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель грузовика пострадал при столкновении с пассажирским поездом в Пермском крае, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.По данным СвЖД, в 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось."По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобиль зажат под электровозом, также повреждены внешние элементы локомотива.Как добавили в пресс-службе, маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская – Чусовская – Европейская ограничены от и до станции Бисер.
https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html
https://ria.ru/20240731/poezd-1963130991.html
пермский край
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пермский край
Происшествия, Пермский край
Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае
СвЖД: водитель грузовика пострадал при столкновении с поездом в Пермском крае