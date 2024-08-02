https://ria.ru/20240802/svzhd-1963596896.html

Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае

Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае - РИА Новости, 02.08.2024

Водитель грузовика пострадал в ДТП с поездом в Пермском крае

Водитель грузовика пострадал при столкновении с пассажирским поездом в Пермском крае, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались,... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T08:49

2024-08-02T08:49

2024-08-02T09:00

происшествия

пермский край

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 авг – РИА Новости. Водитель грузовика пострадал при столкновении с пассажирским поездом в Пермском крае, пассажиры и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались, сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги.По данным СвЖД, в 5.35 мск на перегоне Европейская – Усть-Тискос водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом №11 Новый Уренгой – Москва. Машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за остававшегося расстояния столкновения избежать не удалось."По предварительной информации, в результате ДТП пострадал водитель автомобиля. Пассажиры и локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращались. Схода подвижного состава нет", - говорится в сообщении.Уточняется, что автомобиль зажат под электровозом, также повреждены внешние элементы локомотива.Как добавили в пресс-службе, маршруты пригородных поездов №6841 и №6842 Европейская – Чусовская – Европейская ограничены от и до станции Бисер.

https://ria.ru/20240801/bolnitsa-1963361945.html

https://ria.ru/20240731/poezd-1963130991.html

пермский край

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермский край