Рейтинг@Mail.ru
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:14 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/ssha-1963583539.html
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.08.2024
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями
Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, заявил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T04:14
2024-08-02T04:14
сша
россия
анатолий антонов
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1152_1920x0_80_0_0_c034d5e3fa85c34d3f7a0b1a87554696.jpg
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно", - сообщил он журналистам. Дипломат добавил, что чиновникам в США пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с Москвой и одновременно пытаться нанести России "стратегическое поражение" не получится. "Пенять за "отсутствие прогресса" США могут только на себя", - отметил он.
https://ria.ru/20240802/ekspert-1963582657.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821628434_0:0:2049:1536_1920x0_80_0_0_e4cb10aefdc7a86232bfa0e8a69da399.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, анатолий антонов, в мире
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями

Антонов: диалог с США по контролю над оружием невозможен без учета интересов РФ

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно", - сообщил он журналистам.
Дипломат добавил, что чиновникам в США пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с Москвой и одновременно пытаться нанести России "стратегическое поражение" не получится.
"Пенять за "отсутствие прогресса" США могут только на себя", - отметил он.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Перспектив возобновления диалога России и США по РСМД нет, заявил эксперт
03:51
 
СШАРоссияАнатолий АнтоновВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала