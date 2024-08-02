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Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями - РИА Новости, 02.08.2024
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями
Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, заявил... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T04:14
2024-08-02T04:14
2024-08-02T04:14
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ВАШИНГТОН, 2 авг - РИА Новости. Диалог с США по контролю над вооружениями невозможен без учета национальных интересов России, и Москва продолжит руководствоваться исключительно ими, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. "Наша страна продолжит руководствоваться исключительно национальными интересами, без учета которых выстраивание российско-американского диалога по контролю над вооружениями невозможно", - сообщил он журналистам. Дипломат добавил, что чиновникам в США пора свыкнуться с мыслью о том, что добиться взаимодействия с Москвой и одновременно пытаться нанести России "стратегическое поражение" не получится. "Пенять за "отсутствие прогресса" США могут только на себя", - отметил он.
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сша, россия, анатолий антонов, в мире
США, Россия, Анатолий Антонов, В мире
Антонов назвал условие для диалога с США по контролю над вооружениями
Антонов: диалог с США по контролю над оружием невозможен без учета интересов РФ