https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963721819.html

Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS

Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024

Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS

Средства ПВО России сбили за неделю два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:22

2024-08-02T16:22

2024-08-02T16:22

специальная военная операция на украине

сша

россия

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вооруженные силы украины

миг-29

су-25

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также три радиолокационные станции воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, украина, вооруженные силы украины, миг-29, су-25