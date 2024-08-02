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Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024
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16:22 02.08.2024
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Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS
Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024
Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS
Средства ПВО России сбили за неделю два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:22
2024-08-02T16:22
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников, сообщило Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также три радиолокационные станции воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М". Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.
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сша, россия, украина, вооруженные силы украины, миг-29, су-25
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25
Российские ПВО за неделю сбили два самолета ВСУ и семь ракет ATACMS

Минобороны: ПВО сбила два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS и 47 снарядов HIMARS

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО
Боевая работа расчетов ЗРК Стрела-10 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчетов ЗРК "Стрела-10" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Средства ПВО России сбили за неделю два самолета ВСУ, семь ракет ATACMS, 47 реактивных снарядов HIMARS и 375 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами противовоздушной обороны за указанный период сбиты: истребитель МиГ-29 и штурмовик Су-25 воздушных сил Украины, управляемая ракета большой дальности "Нептун", семь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, две зенитные управляемые ракеты ЗРК Patriot производства США, 47 реактивных снарядов HIMARS производства США и 375 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Кроме того, оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией уничтожены три пусковые установки и радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также три радиолокационные станции воздушной разведки "Марс-Л", ATCR-33S и "Скала-М".
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 632 самолета, 278 вертолетов, 28839 беспилотных летательных аппаратов, 559 зенитных ракетных комплексов, 16740 танков и других боевых бронированных машин, 1395 боевых машин реактивных систем залпового огня, 12714 орудий полевой артиллерии и минометов, 24283 единицы специальной военной автомобильной техники.
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