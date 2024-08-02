https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963717790.html

Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2024

Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:06

2024-08-02T16:06

2024-08-02T16:37

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство в сводке за неделю.Кроме того, бойцы Центральной группировки поразили формирования танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции. Также за неделю отразили 43 контратаки украинских штурмовиков.В боях с "Центром" ВСУ потеряли:

https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

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Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)