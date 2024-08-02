Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР
Минобороны: "Центр" освободил 5 населенных пунктов в ДНР, отразил 43 контратаки
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство в сводке за неделю.
Кроме того, бойцы Центральной группировки поразили формирования танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции.
Также за неделю отразили 43 контратаки украинских штурмовиков.
В боях с "Центром" ВСУ потеряли:
- до 2635 военнослужащих;
- четыре танка;
- девять боевых бронированных машин, в том числе две БПМ Bradley и БТР М113 производства США;
- двадцать пять автомобилей;
- двадцать шесть орудий полевой артиллерии;
- две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.
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