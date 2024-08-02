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Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2024
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16:06 02.08.2024 (обновлено: 16:37 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/spetsoperatsiya-1963717790.html
Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР
Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР - РИА Новости, 02.08.2024
Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T16:06
2024-08-02T16:37
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнило ведомство в сводке за неделю.Кроме того, бойцы Центральной группировки поразили формирования танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции. Также за неделю отразили 43 контратаки украинских штурмовиков.В боях с "Центром" ВСУ потеряли:
https://ria.ru/20240802/mediki-1963203786.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за неделю освободила пять населенных пунктов в ДНР

Минобороны: "Центр" освободил 5 населенных пунктов в ДНР, отразил 43 контратаки

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенные пункты Лозоватское, Прогресс, Евгеновка, Волчье и Ленинское Донецкой Народной Республики", — уточнило ведомство в сводке за неделю.

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Кроме того, бойцы Центральной группировки поразили формирования танковой, четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции.
Также за неделю отразили 43 контратаки украинских штурмовиков.
В боях с "Центром" ВСУ потеряли:
  • до 2635 военнослужащих;
  • четыре танка;
  • девять боевых бронированных машин, в том числе две БПМ Bradley и БТР М113 производства США;
  • двадцать пять автомобилей;
  • двадцать шесть орудий полевой артиллерии;
  • две универсальные пусковые установки реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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