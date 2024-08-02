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В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище - РИА Новости, 02.08.2024
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14:30 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/sochi-1963692586.html
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище - РИА Новости, 02.08.2024
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище
Начальника похоронного отдела департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислава Гармаша и ведущего специалиста отдела по организации похоронного... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:30
2024-08-02T14:30
происшествия
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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Начальника похоронного отдела департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислава Гармаша и ведущего специалиста отдела по организации похоронного дела Евгения Пивнева арестовали на два месяца по делу о взятках за предоставление мест на кладбищах, передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Сочи. Ранее по этому делу на два месяца арестовали экс-советника мэра Сочи Родиона Пищура. "Избрать в отношении Гармаша Станислава Николаевича… состоящего в должности начальника похоронного отдела департамента хозяйства администрации Сочи, меру пресечения с заключением под стражу сроком на 2 месяца, то есть, до 30 сентября 2024 года", - огласил судья Алексей Бажин. Пивнев также арестован на два месяца. Ходатайства защиты о домашнем аресте обоих фигурантов остались без удовлетворения. Пищур и Гармаш отвергли версию продажи мест на городском кладбище в Лазаревском районе. Как рассказал журналистам Пищур, он не предоставлял за деньги места для захоронения. С обвинением и также не согласился Гармаш. "Я ни одного места не продал", - сказал он в суде журналистам. По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы, считает следствие. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, отмечал СК. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей. В четверг экс-советник мэра Сочи и его двое подельников были задержаны. Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
https://rsport.ria.ru/20240729/vzyatki-1962761922.html
https://ria.ru/20240802/sochi-1963631024.html
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происшествия, сочи, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Сочи, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сочи арестовали еще двух фигурантов дела о взятках за места на кладбище

В Сочи арестовали экс-советника мэра Пивнева и начальника похоронного отдела

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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СОЧИ, 2 авг – РИА Новости. Начальника похоронного отдела департамента городского хозяйства администрации Сочи Станислава Гармаша и ведущего специалиста отдела по организации похоронного дела Евгения Пивнева арестовали на два месяца по делу о взятках за предоставление мест на кладбищах, передает корреспондент РИА Новости из Центрального районного суда Сочи.
Ранее по этому делу на два месяца арестовали экс-советника мэра Сочи Родиона Пищура.
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"Избрать в отношении Гармаша Станислава Николаевича… состоящего в должности начальника похоронного отдела департамента хозяйства администрации Сочи, меру пресечения с заключением под стражу сроком на 2 месяца, то есть, до 30 сентября 2024 года", - огласил судья Алексей Бажин.
Пивнев также арестован на два месяца. Ходатайства защиты о домашнем аресте обоих фигурантов остались без удовлетворения.
Пищур и Гармаш отвергли версию продажи мест на городском кладбище в Лазаревском районе. Как рассказал журналистам Пищур, он не предоставлял за деньги места для захоронения. С обвинением и также не согласился Гармаш. "Я ни одного места не продал", - сказал он в суде журналистам.
По версии следствия, не позднее ноября 2023 года на тот момент действующий советник главы Сочи решил за деньги предоставлять места для захоронения на кладбищах. Он создал орггруппу, в которую вовлек главу отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства администрации и его подчиненного, а также гендиректора и бухгалтера ритуального агентства, работника службы по вопросам похоронного дела и бизнесмена из этой сферы, считает следствие. Подельники создавали условия, при которых захоронение на кладбищах, по закону бесплатное, было возможно только за взятки, размер которых варьировался от 200 тысяч до 3 миллионов рублей, отмечал СК. Предварительно установлено, что их ежемесячный доход составлял 10-15 миллионов рублей.
В четверг экс-советник мэра Сочи и его двое подельников были задержаны. Всего в деле семь фигурантов, подозреваемых в получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. "а", "б", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
Суд арестовал экс-советника мэра Сочи
Вчера, 11:29
 
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