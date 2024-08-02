https://ria.ru/20240802/smi-1963630667.html

СМИ назвали условие разблокировки Instagram* в Турции

СМИ назвали условие разблокировки Instagram* в Турции - РИА Новости, 02.08.2024

СМИ назвали условие разблокировки Instagram* в Турции

Сроки разблокировки доступа к соцсети Instagram* на территории Турции зависят от позиции руководства сети, передает телеканал NTV. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T11:28

2024-08-02T11:28

2024-08-02T11:32

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СТАМБУЛ, 2 авг - РИА Новости. Сроки разблокировки доступа к соцсети Instagram* на территории Турции зависят от позиции руководства сети, передает телеканал NTV. Доступ к сети заблокирован с утра пятницы, страницы не загружаются ни с мобильных устройств, ни с компьютеров. Совет по информационным технологиям и связи сообщил, что доступ заблокирован по его решению, но причины блокировки и ее длительность не указал. При этом глава Управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. "Чиновники связывают разблокировку соцсети с тем, как поведет себя (ее руководство - ред.), при этом никаких заявлений о длительности блокировки не было", - пишет телеканал. По его данным, беспокойство турецких властей вызывают публикации в соцсети с пропагандой суицида, насилия над детьми, оскорблениями основателя Турецкой Республики Ататюрка. Однодневный национальный траур в пятницу объявлен в Турции после убийства Хании. В среду палестинское движение ХАМАС сообщило о гибели главы политбюро движения Исмаила Хании в результате израильского удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение возложило ответственность за смерть Хании на Израиль и США и заявило, что эта атака не останется без ответа. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель Хании абсолютно неприемлемым политическим убийством, которое грозит дальнейшей эскалацией в регионе.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240731/ubiystvo-1963076906.html

https://ria.ru/20231224/turtsiya-1917815507.html

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в мире, технологии, россия, турция, тегеран (город), исмаил хания, михаил богданов, хамас, facebook