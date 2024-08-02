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В Словакии с начала года задержали около 700 украинских нелегалов - РИА Новости, 02.08.2024
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14:48 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/slovakiya-1963697425.html
В Словакии с начала года задержали около 700 украинских нелегалов
В Словакии с начала года задержали около 700 украинских нелегалов - РИА Новости, 02.08.2024
В Словакии с начала года задержали около 700 украинских нелегалов
Порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины, большинство из них - украинские мужчины,... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:48
2024-08-02T14:48
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БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины, большинство из них - украинские мужчины, сообщил глава управления пограничной полиции Тибор Мако. Словакия утром в пятницу начала акцию по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой на границе с Украиной, она будет продолжаться до субботы. В это время будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо уже базирующихся на границе пограничников, в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники. "На данный момент через восточную границу с начала года (нелегально - ред.) прошло около 700 человек, они все были задержаны. Здесь камеры, дроны, патрули", - сказал Мако журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. По его словам, большинство из задержанных - это украинские мужчины. "Там сейчас воинская обязанность, они не могут пройти через пограничные переходы легально, если эти люди не представляют риски для безопасности, тогда в большинстве своем они просят временное убежище и остаются под охраной Словакии, мы не возвращаем их назад", - сказал Мако. В апреле глава комитета словацкого парламента по обороне и безопасности Тибор Гашпар говорил, что Словакия с начала года фиксирует рост нелегальной миграции с Украины на фоне мер по мобилизации. Он отмечал, что страны, которые соседствуют с Украиной, могут столкнуться с такой категорией нелегальной миграции, спровоцированной мобилизацией. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
https://ria.ru/20240802/slovakiya-1963697097.html
https://ria.ru/20240801/ukraina-1963170852.html
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html
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в мире, украина, словакия
В мире, Украина, Словакия
В Словакии с начала года задержали около 700 украинских нелегалов

В Словакии с начала года задержали 700 украинцев, большинство из них - мужчины

© Pixabay / Pixabay / danielavaskovaВид на Братиславу
Вид на Братиславу - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Pixabay / Pixabay / danielavaskova
Вид на Братиславу. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины, большинство из них - украинские мужчины, сообщил глава управления пограничной полиции Тибор Мако.
Словакия утром в пятницу начала акцию по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой на границе с Украиной, она будет продолжаться до субботы. В это время будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо уже базирующихся на границе пограничников, в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники.
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"На данный момент через восточную границу с начала года (нелегально - ред.) прошло около 700 человек, они все были задержаны. Здесь камеры, дроны, патрули", - сказал Мако журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной.
По его словам, большинство из задержанных - это украинские мужчины.
"Там сейчас воинская обязанность, они не могут пройти через пограничные переходы легально, если эти люди не представляют риски для безопасности, тогда в большинстве своем они просят временное убежище и остаются под охраной Словакии, мы не возвращаем их назад", - сказал Мако.
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В апреле глава комитета словацкого парламента по обороне и безопасности Тибор Гашпар говорил, что Словакия с начала года фиксирует рост нелегальной миграции с Украины на фоне мер по мобилизации. Он отмечал, что страны, которые соседствуют с Украиной, могут столкнуться с такой категорией нелегальной миграции, спровоцированной мобилизацией.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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