https://ria.ru/20240802/slovakiya-1963697097.html

В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины - РИА Новости, 02.08.2024

В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T14:44

2024-08-02T14:44

2024-08-02T14:44

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БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Акция будет продолжаться до субботы. В это время будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо уже базирующихся на границе пограничников, в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники. "Сегодня мы здесь, на украинской границе, потому что... в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу здесь, на внешней границе (Шенгенской зоны - ред.)", - сказал Шутай-Эшток журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. По его словам, речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть страну, где происходит конфликт, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию через украинскую границу контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие. Шутай-Эшток отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов. Министр отметил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно быть законным.

https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html

https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html

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