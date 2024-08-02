https://ria.ru/20240802/slovakiya-1963697097.html
В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины
В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины - РИА Новости, 02.08.2024
В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины
Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T14:44
2024-08-02T14:44
2024-08-02T14:44
в мире
украина
словакия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_b974baa9d80d0d01b36792795dfc8baf.jpg
БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток. Акция будет продолжаться до субботы. В это время будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо уже базирующихся на границе пограничников, в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники. "Сегодня мы здесь, на украинской границе, потому что... в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу здесь, на внешней границе (Шенгенской зоны - ред.)", - сказал Шутай-Эшток журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной. По его словам, речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть страну, где происходит конфликт, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию через украинскую границу контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие. Шутай-Эшток отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов. Министр отметил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно быть законным.
https://ria.ru/20240729/konflikt-1962774487.html
https://ria.ru/20240729/neft-1962767911.html
украина
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564090555_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_dcaa856fa938efcdcac771cb02a080a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия
В мире, Украина, Словакия
В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины
Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией
БРАТИСЛАВА, 2 авг - РИА Новости. Акция по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой началась в пятницу на границе с Украиной, сообщил министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток.
Акция будет продолжаться до субботы. В это время будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо уже базирующихся на границе пограничников, в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники.
"Сегодня мы здесь, на украинской границе, потому что... в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу здесь, на внешней границе (Шенгенской зоны - ред.)", - сказал Шутай-Эшток журналистам на контрольно-пропускном пункте "Вышне-Немецке" на границе с Украиной.
По его словам, речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть страну, где происходит конфликт, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию через украинскую границу контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие.
Шутай-Эшток отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов. Министр отметил, что Словакия предоставляет убежище беженцам с Украины, но пересечение границы должно быть законным.