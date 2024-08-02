https://ria.ru/20240802/signal-1963590568.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.08.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T07:13

2024-08-02T07:13

2024-08-02T07:13

специальная военная операция на украине

белгород

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 06.47 мск. Через 9 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963576711.html

белгород

белгородский район

шебекино

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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков