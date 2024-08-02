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В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 02.08.2024
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T07:13
2024-08-02T07:13
2024-08-02T07:13
специальная военная операция на украине
белгород
белгородский район
шебекино
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности на территории Белгорода, Белгородского района, Шебекино и Шебекинского округа отменен, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Сообщение о запуске сигнала ракетной опасности появилось в 06.47 мск. Через 9 минут отменили тревогу. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении.
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белгород, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Белгородский район, Шебекино, Вячеслав Гладков
В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности
Гладков: в Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности