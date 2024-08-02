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Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России
Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России - РИА Новости, 02.08.2024
Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России
Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T05:24
2024-08-02T05:24
2024-08-02T05:24
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Винатье* утверждал, что не будет работать на организацию и не будет собирать сведения в случае смягчения ему меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.В среду Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье* до 5 сентября. Он и его защитники настаивали на домашнем аресте. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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россия, франция, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Франция, Москва, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Винатье* обещал уйти из швейцарской НКО и не собирать данные о России
Винатье обещал не работать в швейцарской НКО и не собирать данные о России
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Гражданин Франции Лоран Винатье* (признан в РФ иноагентом) пообещал не работать в швейцарской некоммерческой организации "Центр гуманитарного диалога" и заверил, что не будет собирать сведения, которые могут использовать против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
«
"Винатье* утверждал, что не будет работать на организацию и не будет собирать сведения в случае смягчения ему меры пресечения", - рассказал собеседник агентства.
В среду Замоскворецкий суд Москвы
продлил арест Винатье* до 5 сентября. Он и его защитники настаивали на домашнем аресте.
В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах".
По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации".
ЦОС ФСБ
России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими.
Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.