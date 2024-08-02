Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:52 02.08.2024 (обновлено: 01:58 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963574618.html
В Севастополе сбили несколько воздушных целей
В Севастополе сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:52
2024-08-02T01:58
происшествия
севастополь
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_0:173:3024:1874_1920x0_80_0_0_7c7f90a6b1544a5bc2250ed734bf0a73.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена баллистическая угроза.&quot;По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей&quot;, — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Спасателям поступила сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты."Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", — добавил губернатор.Информация о пострадавших уточняется.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963570521.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932589027_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_eac6c14287795d0d61215a233068b10f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили несколько воздушных целей

Губернатор Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный комплекс
Зенитно-ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Зенитно-ракетный комплекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в городе была объявлена баллистическая угроза.
«

"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Спасателям поступила сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты.
"Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", — добавил губернатор.
Информация о пострадавших уточняется.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
Зенитный ракетный комплекс Тор-М1 - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Курской области объявили ракетную опасность
00:47
 
ПроисшествияСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала