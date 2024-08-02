https://ria.ru/20240802/sevastopol-1963574618.html
В Севастополе сбили несколько воздушных целей
В Севастополе сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе сбили несколько воздушных целей
Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:52
2024-08-02T01:52
2024-08-02T01:58
происшествия
севастополь
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее в городе была объявлена баллистическая угроза."По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.Спасателям поступила сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты."Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", — добавил губернатор.Информация о пострадавших уточняется.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
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происшествия, севастополь, михаил развожаев
Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили несколько воздушных целей
Губернатор Развожаев: в Севастополе сбили несколько воздушных целей
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Несколько воздушных целей, по предварительным данным, сбили в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в городе была объявлена баллистическая угроза.
«
"По предварительным данным, сбито несколько воздушных целей", — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Спасателям поступила сообщение о том, что в районе улицы Хрусталева на пешеходном переходе упала часть сбитой ракеты.
"Также обломки упали в районе улицы Острякова, по предварительной информации, горят части сбитого БПЛА. Также обломки сбитых воздушных целей упали в районе улицы Симонка и Учкуевки", — добавил губернатор.
Информация о пострадавших уточняется.
ВСУ
постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.