https://ria.ru/20240802/seleznev-1963753078.html

Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США

Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США - РИА Новости, 02.08.2024

Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США

Роману Селезневу 10 лет не давали возможности следить за своим здоровьем, в США он содержался как политический узник, сообщил его отец, депутат Госдумы Валерий... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:31

2024-08-02T18:31

2024-08-02T18:46

сша

роман селезнев

россия

эван гершкович

пол уилан

германия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

госдума рф

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Роману Селезневу 10 лет не давали возможности следить за своим здоровьем, в США он содержался как политический узник, сообщил его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев.В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев."Десять лет ему не давали возможности следить за своим здоровьем, несмотря на то, что сотрудники нашего посольства неоднократно обращались к тюремным властям, писали президенту, в различные другие инстанции, в правозащитные организации, но все бесполезно было, потому что он там содержался действительно как политический узник", - сказал Селезнев в эфире телеканала "Россия 24".Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html

https://ria.ru/20240801/tramp-1963565540.html

сша

россия

германия

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сша, роман селезнев, россия, эван гершкович, пол уилан, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, нато