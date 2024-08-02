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Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США - РИА Новости, 02.08.2024
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18:31 02.08.2024 (обновлено: 18:46 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/seleznev-1963753078.html
Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США
Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США - РИА Новости, 02.08.2024
Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США
Роману Селезневу 10 лет не давали возможности следить за своим здоровьем, в США он содержался как политический узник, сообщил его отец, депутат Госдумы Валерий... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:31
2024-08-02T18:46
сша
роман селезнев
россия
эван гершкович
пол уилан
германия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
госдума рф
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Роману Селезневу 10 лет не давали возможности следить за своим здоровьем, в США он содержался как политический узник, сообщил его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев.В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев."Десять лет ему не давали возможности следить за своим здоровьем, несмотря на то, что сотрудники нашего посольства неоднократно обращались к тюремным властям, писали президенту, в различные другие инстанции, в правозащитные организации, но все бесполезно было, потому что он там содержался действительно как политический узник", - сказал Селезнев в эфире телеканала "Россия 24".Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240802/zaharova-1963568331.html
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сша
россия
германия
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сша, роман селезнев, россия, эван гершкович, пол уилан, германия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), госдума рф, нато
США, Роман Селезнев, Россия, Эван Гершкович, Пол Уилан, Германия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Госдума РФ, НАТО
Отец Селезнева рассказал об условиях содержания сына в США

Отец Селезнева: сына содержали как политического узника, не следили за здоровьем

© Фото : U.S. Justice DepartmentРоссиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях
Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© Фото : U.S. Justice Department
Россиянин Роман Селезнев, задержанный на Мальдивах по подозрению в кибер-преступлениях . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Роману Селезневу 10 лет не давали возможности следить за своим здоровьем, в США он содержался как политический узник, сообщил его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев.
В ФСБ в четверг сообщали, что в Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь идет о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, а также о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.
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"Десять лет ему не давали возможности следить за своим здоровьем, несмотря на то, что сотрудники нашего посольства неоднократно обращались к тюремным властям, писали президенту, в различные другие инстанции, в правозащитные организации, но все бесполезно было, потому что он там содержался действительно как политический узник", - сказал Селезнев в эфире телеканала "Россия 24".
Вернувшимся на родину россиянам вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами РФ, сообщал заслуживающий доверия источник в одном из российских компетентных ведомств. Все россияне в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину не признали. При этом при обмене из России выехали ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. По его словам, иностранная сторона проявила интерес к россиянам, которых на Западе представляли как оппозицию. Такое внимание к ним понятно и объяснимо, они были на связи с кураторами из западных спецслужб, работали на оппонентов.
В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашевы, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза*. Президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании обменянных из России граждан, среди которых, в частности, был Уилан и Гершкович. Как сообщалось на сайте Кремля, решение о подписании указов было принято с целью возвращения граждан РФ, задержанных и находившихся в заключении на территории иностранных государств.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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СШАРоман СелезневРоссияЭван ГершковичПол УиланГерманияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Госдума РФНАТО
 
 
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