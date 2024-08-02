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На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки
На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки - РИА Новости, 02.08.2024
На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки
Уголовное дело о получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей при заключении договоров на благоустройство возбудили на первого заместителя главы Саранска -... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T15:39
2024-08-02T15:39
2024-08-02T15:39
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей при заключении договоров на благоустройство возбудили на первого заместителя главы Саранска - директора департамента городского хозяйства, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В релизе не называется фамилия, при этом на сайте администрации столицы Мордовии первым заместителем главы Саранска значится Илья Соколов. По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере более 6,7 миллиона рублей от представителей муниципального и коммерческого предприятий за продвижение интересов этих организаций в виде заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству улиц Саранска, своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Деньги перечислялись частями на счет фирмы, подконтрольной фигуранту, с августа 2023 года по май 2024 года. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников регионального управления ФСБ России. В отношении двух взяткодателей возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки).
https://ria.ru/20231206/arkhangelsk-1914038104.html
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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Саранск, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки
На первого замглавы Саранска завели дело о взятке в 6,7 млн рублей