https://ria.ru/20240802/saransk-1963710009.html

На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки

На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки - РИА Новости, 02.08.2024

На первого замглавы Саранска завели дело о получении взятки

Уголовное дело о получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей при заключении договоров на благоустройство возбудили на первого заместителя главы Саранска -... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T15:39

2024-08-02T15:39

2024-08-02T15:39

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 авг - РИА Новости. Уголовное дело о получении взятки в размере 6,7 миллиона рублей при заключении договоров на благоустройство возбудили на первого заместителя главы Саранска - директора департамента городского хозяйства, сообщило региональное следственное управление СК РФ. В релизе не называется фамилия, при этом на сайте администрации столицы Мордовии первым заместителем главы Саранска значится Илья Соколов. По версии следствия, подозреваемый получил взятку в размере более 6,7 миллиона рублей от представителей муниципального и коммерческого предприятий за продвижение интересов этих организаций в виде заключения выгодных договоров по содержанию и благоустройству улиц Саранска, своевременную приемку выполненных работ и их оплату. Деньги перечислялись частями на счет фирмы, подконтрольной фигуранту, с августа 2023 года по май 2024 года. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Подозреваемый задержан, следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудников регионального управления ФСБ России. В отношении двух взяткодателей возбуждено уголовное дело по статье 291 УК РФ (дача взятки).

https://ria.ru/20231206/arkhangelsk-1914038104.html

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происшествия, россия, саранск, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)