https://ria.ru/20240802/saldo-1963634977.html
В Херсонской области объявили ракетную опасность
В Херсонской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 02.08.2024
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Cальдо. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T11:46
2024-08-02T11:46
2024-08-02T11:49
херсонская область
происшествия
владимир сальдо
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор области Владимир Cальдо."В Херсонской области объявлена ракетная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность. Дорогие друзья, прошу вас соблюдать спокойствие и быть внимательными", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963613799.html
херсонская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , происшествия, владимир сальдо
Херсонская область , Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили ракетную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявили ракетную опасность