https://ria.ru/20240802/rossiya-1963751151.html

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024

Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Россия благодаря РЭБ свела на нет эффективность некоторых американских вооружений на Украине, пишет Washington Times. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T18:21

2024-08-02T18:21

2024-08-02T18:21

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия благодаря РЭБ свела на нет эффективность некоторых американских вооружений на Украине, пишет Washington Times."Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе, вследствие чего дорогостоящее американское оружие быстро устаревает и становится неэффективным. Но почему? США отстают, и наши враги это видят", — говорится в материале.Отмечается, что российские войска успешно наносят удары и эффективно создают помехи во всем электромагнитном спектре. Автор статьи предупреждает, что относительно дешевые БПЛА изменяют представления о современных правилах ведения боевых действий, в результате чего США могут столкнуться с сокрушительным поражением.Газета Wall Street Journal 10 июля со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают создаваемых ВС России помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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технологии, россия, министерство обороны сша, украина, сша