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Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:21 02.08.2024
https://ria.ru/20240802/rossiya-1963751151.html
Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ
Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 02.08.2024
Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ
Россия благодаря РЭБ свела на нет эффективность некоторых американских вооружений на Украине, пишет Washington Times. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T18:21
2024-08-02T18:21
специальная военная операция на украине
технологии
россия
министерство обороны сша
украина
сша
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия благодаря РЭБ свела на нет эффективность некоторых американских вооружений на Украине, пишет Washington Times."Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе, вследствие чего дорогостоящее американское оружие быстро устаревает и становится неэффективным. Но почему? США отстают, и наши враги это видят", — говорится в материале.Отмечается, что российские войска успешно наносят удары и эффективно создают помехи во всем электромагнитном спектре. Автор статьи предупреждает, что относительно дешевые БПЛА изменяют представления о современных правилах ведения боевых действий, в результате чего США могут столкнуться с сокрушительным поражением.Газета Wall Street Journal 10 июля со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают создаваемых ВС России помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240802/ukraina-1963737747.html
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технологии, россия, министерство обороны сша, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Министерство обороны США, Украина, США
Россия переиграла США на Украине, пишут СМИ

Washington Times: Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС России
Военнослужащий группировки войск Центр ВС России - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Россия благодаря РЭБ свела на нет эффективность некоторых американских вооружений на Украине, пишет Washington Times.
"Россия одерживает верх в радиоэлектронной борьбе, вследствие чего дорогостоящее американское оружие быстро устаревает и становится неэффективным. Но почему? США отстают, и наши враги это видят", — говорится в материале.
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Отмечается, что российские войска успешно наносят удары и эффективно создают помехи во всем электромагнитном спектре. Автор статьи предупреждает, что относительно дешевые БПЛА изменяют представления о современных правилах ведения боевых действий, в результате чего США могут столкнуться с сокрушительным поражением.
Газета Wall Street Journal 10 июля со ссылкой на сотрудников украинской разведки и чиновников из Пентагона сообщала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем все чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.
В конце мая газета Washington Post сообщала, что многие американские боеприпасы со спутниковым наведением на Украине не выдерживают создаваемых ВС России помех, вынуждая Киев прекратить использование некоторых видов западных вооружений после того, как их эффективность резко упала.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияМинистерство обороны СШАУкраинаСША
 
 
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