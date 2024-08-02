https://ria.ru/20240802/rossija-1963582470.html

Винатье*, оставаясь на свободе, мог продолжить сбор сведений о России

Винатье*, оставаясь на свободе, мог продолжить сбор сведений о России - РИА Новости, 02.08.2024

Винатье*, оставаясь на свободе, мог продолжить сбор сведений о России

Признанный в РФ иноагентом гражданин Франции Лоран Винатье*, оставаясь на свободе, может продолжить сбор сведений, которые могут быть использованы против... РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:50

2024-08-02T03:50

2024-08-02T03:50

россия

франция

москва

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Признанный в РФ иноагентом гражданин Франции Лоран Винатье*, оставаясь на свободе, может продолжить сбор сведений, которые могут быть использованы против безопасности России, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "У следствия имеются основания полагать, что обвиняемый, будучи на свободе, при изменении ему меры пресечения, может продолжить собирать сведения, которые впоследствии могут использовать против безопасности страны", - рассказал собеседник агентства. В среду Замоскворецкий суд Москвы продлил арест Винатье* до 5 сентября. Он и его защитники настаивали на домашнем аресте. В отношении мужчины возбуждено дело по статье 330.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". По данным следствия, на протяжении нескольких лет Винатье*, не собираясь исполнять обязательства по представлению документов для включения в реестр иноагентов, целенаправленно собирал сведения "в области военной и военно-технической деятельности Российской Федерации". ЦОС ФСБ России сообщал, что Винатье* собирал военные сведения, которые могут быть использованы иностранными спецслужбами в ущерб безопасности РФ, в беседах с экспертами и госслужащими. Винатье* полностью признал вину по своему уголовному делу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20240802/vinate-1963573711.html

https://ria.ru/20240722/delo-1961116365.html

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россия, франция, москва, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)