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В России нашли производство фальшивых сигарет популярных брендов
В России нашли производство фальшивых сигарет популярных брендов - РИА Новости, 02.08.2024
В России нашли производство фальшивых сигарет популярных брендов
Федеральная служба безопасности России обнаружила фальшивое производство зарубежных марок сигарет на Калужской табачной фабрике (КТФ), пишет РБК со ссылкой на... РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T12:59
2024-08-02T12:59
2024-08-02T12:59
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рбк (медиагруппа)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России обнаружила фальшивое производство зарубежных марок сигарет на Калужской табачной фабрике (КТФ), пишет РБК со ссылкой на источники."На складах КТФ силовики нашли контрафактные сигареты Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские сигареты Корона Kalipso, которые производились под видом настоящих на производственных линиях калужской фабрики", — отметили в публикации.По данным издания, сотрудники ФСБ в ходе обыска изъяли контрафактную немаркированную табачную продукцию на сумму порядка 800 миллионов рублей. На фабрике было найдено 6,2 миллиона пачек фальшивых сигарет, говорится в материале.В России в этом году вступил в силу закон, который прописывает таможенное и налоговое администрирование для отказа от бумажных акцизных марок и перехода к только цифровой маркировке табачной и подакцизной никотинсодержащей продукции.
https://ria.ru/20240616/sigarety-1953200171.html
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россия, рбк (медиагруппа), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, РБК (медиагруппа), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России нашли производство фальшивых сигарет популярных брендов
РБК: ФСБ обнаружила контрафакт Marlboro и Kent на Калужской табачной фабрике