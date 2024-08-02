https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963582249.html
Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS
Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024
Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS
Часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T03:42
2024-08-02T03:42
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу, которые позже были отменены, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Однако Развожаев предупредил о сохранении угрозы атаки БПЛА в течение всей ночи."Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпус 2. Сейчас оперативные служба оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", - написал губернатор Севастополя в Telegram-канале.Уточняется, что сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение о том, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения на полигоне. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники."Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - добавил Развожаев.
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Специальная военная операция на Украине, Севастополь, ATACMS
Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS
Развожаев: часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов ATACMS
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости.
Часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, сообщил
губернатор Михаил Развожаев.
Ранее в городе объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу, которые позже были отменены, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Однако Развожаев предупредил о сохранении угрозы атаки БПЛА в течение всей ночи.
«
"Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпус 2. Сейчас оперативные служба оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", - написал губернатор Севастополя в Telegram-канале.
Уточняется, что сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение о том, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения на полигоне. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники.
"Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - добавил Развожаев.