https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963582249.html

Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS

Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS - РИА Новости, 02.08.2024

Часть проспекта в Севастополе оцепили из-за суббоеприпасов сбитой ATACMS

Часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T03:42

2024-08-02T03:42

2024-08-02T03:58

специальная военная операция на украине

севастополь

atacms

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/02/1963582896_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_b154d62f99d27b7ed85b460e83fbbfa0.jpg

МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Часть проспекта Генерала Острякова в Севастополе оцепили из-за лежащих на дороге суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS, сообщил губернатор Михаил Развожаев.Ранее в городе объявили воздушную тревогу и баллистическую угрозу, которые позже были отменены, были сбиты больше четырех целей, в том числе ракеты с поражающими элементами. Однако Развожаев предупредил о сохранении угрозы атаки БПЛА в течение всей ночи."Внимание жителей, которые проживают в районе проспекта Генерала Острякова, 242, корпус 2. Сейчас оперативные служба оцепили часть проспекта, на дороге много суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS", - написал губернатор Севастополя в Telegram-канале.Уточняется, что сейчас оперативные службы будут убирать суббоеприпасы и принимать решение о том, возможна ли транспортировка частей ракеты для уничтожения на полигоне. На месте работает оперштаб, сотрудники МЧС и пиротехники."Не выходите из домов! Плотно закройте окна и в дальнейшем к ним не подходите. При помощи машины оповещения будет объявлено, когда все работы закончатся и можно будет выходить на улицу", - добавил Развожаев.

https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

севастополь, atacms