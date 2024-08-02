https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963576711.html

В Севастополе сбили более четырех воздушных целей

В Севастополе сбили более четырех воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024

В Севастополе сбили более четырех воздушных целей

Более четырех воздушных целей, начиненных поражающими металлическими элементами, сбиты в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T02:18

2024-08-02T02:18

2024-08-02T05:03

севастополь

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более четырех воздушных целей, начиненных поражающими металлическими элементами, сбиты в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь... По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей", — написал Развожаев в Telegram-канале.По его данным, в районе проспекта генерала Острякова часть от сбитой ракеты ATACMS упала на газон, оборвав линию электропередачи. Позднее Развожаев уточнил, что проспект останется перекрытым до полудня из-за необходимости обезвреживания суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS."Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — добавил он в Telegram-канале.Кроме того, часть сбитой ракеты упала и на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталева, а в районе улицы Симонка — фрагменты сбитого беспилотника.Еще одна часть сбитого БПЛА упала на крышу дома на улице Пилипенко, перед домом на улице Морских пехотинцев лежит часть ракеты, еще часть сбитой ракеты — на улице Неглинной, во дворе частного дома."По информации от людей, поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", — добавил губернатор Севастополя.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.

https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962813328.html

https://ria.ru/20240801/spetsoperatsiya-1963524943.html

https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев