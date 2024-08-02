Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе сбили более четырех воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:18 02.08.2024 (обновлено: 05:03 02.08.2024)
https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963576711.html
В Севастополе сбили более четырех воздушных целей
В Севастополе сбили более четырех воздушных целей - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе сбили более четырех воздушных целей
Более четырех воздушных целей, начиненных поражающими металлическими элементами, сбиты в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T02:18
2024-08-02T05:03
севастополь
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100886/45/1008864594_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_0e6fbe8898164f4b7b35e1082321d1ed.jpg
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более четырех воздушных целей, начиненных поражающими металлическими элементами, сбиты в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев.&quot;Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь... По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей&quot;, — написал Развожаев в Telegram-канале.По его данным, в районе проспекта генерала Острякова часть от сбитой ракеты ATACMS упала на газон, оборвав линию электропередачи. Позднее Развожаев уточнил, что проспект останется перекрытым до полудня из-за необходимости обезвреживания суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS."Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — добавил он в Telegram-канале.Кроме того, часть сбитой ракеты упала и на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталева, а в районе улицы Симонка — фрагменты сбитого беспилотника.Еще одна часть сбитого БПЛА упала на крышу дома на улице Пилипенко, перед домом на улице Морских пехотинцев лежит часть ракеты, еще часть сбитой ракеты — на улице Неглинной, во дворе частного дома."По информации от людей, поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", — добавил губернатор Севастополя.ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
https://ria.ru/20240730/sevastopol-1962813328.html
https://ria.ru/20240801/spetsoperatsiya-1963524943.html
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963576415.html
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100886/45/1008864594_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e4c66be5951be04dd58aea5a9ab009d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Специальная военная операция на Украине, Михаил Развожаев
В Севастополе сбили более четырех воздушных целей

Развожаев: над Севастополем сбили более четырех воздушных целей

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
Работа ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Более четырех воздушных целей, начиненных поражающими металлическими элементами, сбиты в Севастополе сообщил губернатор Михаил Развожаев.
«

"Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь... По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей", — написал Развожаев в Telegram-канале.

По его данным, в районе проспекта генерала Острякова часть от сбитой ракеты ATACMS упала на газон, оборвав линию электропередачи. Позднее Развожаев уточнил, что проспект останется перекрытым до полудня из-за необходимости обезвреживания суббоеприпасов от сбитой ракеты ATACMS.
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе
30 июля, 00:04
"Если пиротехники поймут, что вывезти часть ракеты невозможно, то она будет уничтожена на месте со всеми необходимыми мерами безопасности. Люди, которые проживают в домах рядом, будут оповещены дополнительно, если понадобится на время покинуть свои дома", — добавил он в Telegram-канале.
Кроме того, часть сбитой ракеты упала и на пешеходном переходе в районе улицы Хрусталева, а в районе улицы Симонка — фрагменты сбитого беспилотника.
Расчет Искандера нанес удар по позиции батареи украинского зенитно-ракетного комплекса Patriot - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Спецоперация, 1 августа: российские военные уничтожили три ЗРК Patriot
Вчера, 19:25
Еще одна часть сбитого БПЛА упала на крышу дома на улице Пилипенко, перед домом на улице Морских пехотинцев лежит часть ракеты, еще часть сбитой ракеты — на улице Неглинной, во дворе частного дома.
"По информации от людей, поступают сообщения об упавших металлических фрагментах на Романова, Победы и Горпищенко. По предварительной информации, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами", — добавил губернатор Севастополя.
ВСУ постоянно пытаются атаковать ракетами и беспилотниками Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО отражают большинство атак.
Зенитно-ракетный дивизион - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
02:07
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольМихаил Развожаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала