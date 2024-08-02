https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963573605.html
В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО
В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО - РИА Новости, 02.08.2024
В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО
Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024
2024-08-02T01:29
2024-08-02T01:29
2024-08-02T01:35
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он в Telegram-канале.По его словам, в Севастополе работает ПВО.
https://ria.ru/20240802/opasnost-1963570521.html
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севастополь, михаил развожаев
Севастополь, Михаил Развожаев
В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО
Развожаев: в Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО