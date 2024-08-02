https://ria.ru/20240802/razvozhaev-1963573605.html

В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО

В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО - РИА Новости, 02.08.2024

В Севастополе объявили воздушную тревогу, работает ПВО

Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T01:29

2024-08-02T01:29

2024-08-02T01:35

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев."Внимание всем! Воздушная тревога!" - написал он в Telegram-канале.По его словам, в Севастополе работает ПВО.

https://ria.ru/20240802/opasnost-1963570521.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев