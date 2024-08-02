https://ria.ru/20240802/pvo-1963730820.html

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 02.08.2024

ПВО сбила беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 02.08.2024

2024-08-02T16:50

2024-08-02T16:50

2024-08-02T16:51

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 2 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России."2 августа около 16.15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

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2024

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безопасность, белгородская область, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)